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¡El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina! Y la emoción no solo se refleja en los estadios o en las gradas, sino también en los atuendos que llevas diario.
Ya sea para una reunión con tus cuates, una salida a los partidos o para presenciar los encuentros en casa, en De Última te presentamos los accesorios que pueden elevar tus looks.
¿Qué accesorios agregar a un look mundialista?
Los accesorios son una excelente herramienta para hacer que un atuendo básicos luzca más elaborado, por ejemplo:
1. Joyería temática
Las pulseras, aretes, collares y anillos inspirados en el mundial son fáciles de integrar y una manera sencilla de demostrar tu espíritu futbolero. Llévala con figuras de balones, los colores de la Selección Mexicana o con la bandera de tu equipo preferido.
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2. Pines mundialistas
Los pines son un accesorio práctico, perfectos para llevarlos en tu ropa, mochilas, bolsos, chamarras, sombreros y hasta en tus tenis.
Por la temática, te recomendamos escoger los que tengan figuras de balones, de jugadores e incluso de la Copa del Mundo, que es el trofeo que recibirá el equipo ganador.
3. Pañuelos con diseño futbolero
Los pañuelos están de regreso y con mucha fuerza debido a su versatilidad: los puedes llevar alrededor del cuello, como diadema, a manera de cinturón o enredado en el bolso.
Para tu look mundialista, selecciona los que tengan colores de banderas o aquellos con diseños distintivos de la Selección que te eriza la piel, ya sea de México, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera.
4. Scrunchies para el cabello
Las donas para el cabello, también conocidas como scrunchies, son un excelente accesorios para portar los colores del equipo que apoyas de manera chic.
Sin embargo, si logras conseguir este accesorio con un diseño futbolero, no hay duda de que llamarás la atención a donde sea que vayas.
5. Sombrero tipo bucket
Finalmente, los sombreros tipo bucket están presentes en los armarios de muchas amantes de la moda y, además de completar un look, sirven para protegerte del sol en el estadio, en la terraza o en el lugar donde veas los partidos.
Prendas y complementos como gorras, bufandas, banderas, lentes, maquillaje temático y otros detalles, en los colores representativos de los equipos de futbol, te ayudan a destacar este Mundial 2026.
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