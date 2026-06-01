Si había una boda de celebridades que el mundo de la moda esperaba ver este año, era la de Dua Lipa y Callum Turner. Y aunque la pareja mantuvo la ceremonia lejos de los reflectores, las primeras imágenes ya comenzaron a circular y, como era de esperarse, todas las miradas se dirigieron al look nupcial de la cantante.

De acuerdo con fotografías publicadas por Daily Mail, Dua Lipa y Callum Turner celebraron una íntima boda civil en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, acompañados únicamente por familiares y amigos cercanos. Una ceremonia discreta, pero con suficiente glamour para convertirse en tema de conversación dentro y fuera de la industria de la moda.

Dua Lipa eligió Schiaparelli para dar el “sí, acepto”

Para la ocasión, la intérprete de "Levitating" dejó de lado los códigos más tradicionales y apostó por una propuesta firmada por Daniel Roseberry para Schiaparelli Haute Couture, inspirada en el traje de falda que lució Bianca Jagger cuando se casó con Mick Jagger en 1971.

El estilismo estuvo compuesto por un elegante conjunto en tono marfil y que combinó la precisión de la sastrería con detalles románticos. La pieza principal destacó por su silueta estructurada.

Como buena embajadora del lujo contemporáneo, Dua completó el look con una espectacular pamela de ala ancha, guantes blancos, collar de serpiente de Bulgari y zapatos Christian Louboutin, accesorios que elevaron el conjunto y le dieron ese toque dramático que suele acompañar sus apariciones más memorables. El resultado fue una novia sofisticada, moderna y completamente fiel a su estilo personal.

Dua Lipa and Callum Turner are married! Singer dazzles in a white skirt suit for London legal ceremony ahead of their three-day Italian extravaganza https://t.co/MOzrLts0OO — Daily Mail (@DailyMail) May 31, 2026

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Callum Turner apostó por la elegancia clásica

Mientras Dua Lipa acaparaba los reflectores con su look de Alta Costura, Callum Turner optó por una propuesta mucho más tradicional. El actor británico lució un traje cruzado en azul marino confeccionado por Ferragamo, manteniendo una estética sobria que contrastó perfectamente con el dramatismo del estilismo de la cantante.

La pareja comenzó su relación en 2024 y confirmó su compromiso durante 2025. Desde entonces se convirtió en una de las favoritas de Hollywood gracias a la discreción con la que han llevado su romance, algo que también quedó reflejado en esta boda civil de bajo perfil.

Schiaparelli sigue conquistando a las celebridades

La elección de Schiaparelli tampoco pasó desapercibida. Bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry, la maison francesa se ha convertido en una de las firmas favoritas de las celebridades gracias a su capacidad para reinterpretar el glamour clásico desde una visión contemporánea.

Dua Lipa es una de las últimas estrellas en sumarse a la lista. Y si algo dejaron claro las imágenes de su boda, es que incluso en uno de los días más importantes de su vida, la cantante encontró la manera de convertir la moda en parte de la historia.

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