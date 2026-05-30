La oferta de skincare coreano no deja de crecer, pero pocas marcas han construido su propuesta a partir de una relación tan estrecha con la dermatología como Aestura, pues antes de llegar al mercado de consumo, sus fórmulas se utilizaban en clínicas y hospitales de Corea del Sur para atender pieles con distintos grados de sensibilidad, una experiencia que marcó el desarrollo de productos.

AESTURA, la marca dermocosmética n.º 1 recomendada por dermatólogos. Foto: Cortesía Sephora

La compañía asegura que su trabajo parte de más de 40 años de investigación científica y colaboración con especialistas y es precisamente esa base médica una de las razones por las que insiste en definirse como una marca inspirada en la dermatología más que en la cosmética tradicional. “Lo que realmente distingue a Aestura es su firme compromiso con el rigor clínico y la salud de la barrera cutánea, respaldado por ciencia farmacéutica y eficacia comprobada”, señala Brian Lee, gerente general de la compañía, quien conversó con De Última para explicarnos cómo ayudan a las pieles sensibles.

Lo que descubrió sobre la piel sensible

Para una empresa con una filosofía de trabajo tan particular, el punto de partida para la creación de sus fórmulas ha sido entender qué diferencia a una piel sensible de una que no lo es.

“La investigación confirmó que la piel sensible presenta menor densidad de ceramidas, colesterol y ácidos grasos”, explica el directivo, componentes que ayudan a conservar la hidratación y a mantener la función protectora de la superficie cutánea. A partir de ese hallazgo, la marca desarrolló cápsulas de ceramidas de alta densidad diseñadas para complementar esos elementos y reforzar la barrera de la piel.

AESTURA llega a Sephora México. Foto: Cortesía Sephora

Las ceramidas son lípidos que forman parte natural de la piel y cumplen una función clave en la retención de agua y, cuando sus niveles disminuyen, la piel puede volverse más vulnerable a la resequedad, la irritación y las agresiones externas.

Una crema pensada para piel seca y sensible

Con un problema a resolver en mente, el producto insignia de la marca es Atobarrier365 Cream, desarrollada para proporcionar hidratación profunda y ayudar a restaurar la salud de la piel sensible.

Su fórmula fue sometida a pruebas in vitro, ex vivo y en aplicación humana para evaluar tanto su eficacia como su seguridad. En estudios realizados por la marca con personas que presentaban piel seca y sensible, el producto mostró mejoras inmediatas en los niveles de hidratación tras una sola aplicación y beneficios acumulativos después de varias semanas de uso continuo.

La marca ya se encuentra disponible en Sephora. Foto: Cortesía Sephora

El punto innovador de la fórmula, frente a otros productos que atacan la sensibilidad en la piel, es que “incorpora un millón de cápsulas con ceramidas que fortalecen la barrera en cada envase”, como destaca Lee, ya que estas cápsulas permanecen sobre la piel hasta por 18 horas, ayudando a hidratar, reparar y proteger una barrera cutánea que suele encontrarse comprometida en las pieles sensibles.

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¿Solo para piel sensible?

Aunque la colección fue desarrollada pensando en personas con sensibilidad cutánea, la composición también puede resultar atractiva para quienes buscan hidratación duradera y texturas ligeras. Lee considera que “cada vez más, los consumidores buscan fórmulas que ayuden a la piel a enfrentar los factores ambientales sin sentirse pesadas”.

Asimismo, la línea incluye distintas opciones que pueden responder a las necesidades de muchas personas. Por ejemplo, las cremas están orientadas a pieles secas o muy secas que requieren una reposición más intensa de lípidos; mientras que las lociones ofrecen una textura más ligera y de rápida absorción, adecuada para piel normal o mixta y las brumas están diseñadas para aportar hidratación inmediata y aliviar la sensación de incomodidad a lo largo del día.

Hábitos que pueden afectar la piel

Es importante considerar que algunos hábitos cotidianos pueden contribuir al deterioro de la barrera cutánea, como la exfoliación excesiva, la exposición a productos agresivos, los cambios estacionales y distintos factores ambientales que pueden alterar el equilibrio entre agua y lípidos en la piel.

Cuando esto ocurre, es común que aparezcan signos como enrojecimiento, irritación, textura áspera o resequedad persistente. Por ello, la recomendación de los expertos es optar por fórmulas que ayuden a mantener la hidratación sin generar una sensación pesada y que contribuyan a reforzar los mecanismos naturales de protección de la piel.

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