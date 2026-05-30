La agencia estatal de energía atómica rusa, Rosatom, culpó a las autoridades ucranianas de atacar con drones la central nuclear de la región ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas en 2022.

"El ataque provocó una explosión. Los equipos principales no sufrieron daños, pero se abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas", afirmó en un comunicado.

Según Alexéi Lijachov, director ejecutivo de Rosatom, "este es el primer ataque dirigido contra los equipos principales de la central nuclear que ha provocado una explosión que atravesó completamente el edificio de turbinas y causó daños en el mismo".

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"Parece que muchos no se toman en serio los ataques a las centrales nucleares, pero hoy estamos un paso más cerca de un incidente que probablemente afectará incluso a quienes viven lejos de Rusia y Ucrania, y que aún creen estar completamente a salvo", advirtió.

La central nuclear de Zaporiyia es la mayor central nuclear de Europa. Durante los últimos años, no ha generado electricidad; solo funcionan los sistemas necesarios para refrigerar los reactores.

Debido a los bombardeos, de los que Rusia y Ucrania se culpan mutuamente, ha sufrido repetidos cortes de suministro eléctrico. La línea principal de la central no ha podido repararse desde 2025, ya que requiere un alto el fuego en la zona.

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