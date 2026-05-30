Irapuato.- Jazmín Paloma Vázquez Rodríguez se convirtió en madre de trillizos en un hospital público en Irapuato.

La madre primeriza, de 40 años, expresó que la felicidad llegó a su hogar con el nacimiento de dos niñas y un niño, que llevarán los nombres de Belén, Zoé y Kaleb.

Un equipo multidisciplinario participó en la atención de Jazmín, quien fue sometida a una cesárea.

La pediatra Verónica Álvarez, del Centro de Atención Integral y Servicios (Caises) Benito Juárez, informó que la primera niña nació con un peso de dos kilogramos; el segundo bebé fue un niño de un kilo ochocientos gramos y la tercera bebé pesó un kilo seiscientos sesenta gramos.

Los tres recién nacidos permanecen bajo atención especializada en el área de terapia intermedia neonatal (UCIN), donde reciben todos los cuidados necesarios para fortalecer su evolución y desarrollo.

Jazmín, vecina de la colonia Las Rosas, recordó que la noticia de que esperaba tres bebés llegó durante una consulta con una ginecóloga del sector privado y fue confirmada días después mediante un ultrasonido en la Secretaría de Salud.

Foto: Especial

Decidió continuar su atención médica abriendo su expediente en el Caises, donde dice que la trataron muy bien las trabajadoras sociales, la doctora, el dentista.

“Cuando llegué aquí fue muchísimo más de parte de la doctora Landín, el doctor Raúl González y de todos; la atención la verdad es muy buena”, expresó.

Este fue su primer embarazo, una experiencia que describió como una mezcla de emoción y temor; sin embargo, la confianza y tranquilidad llegaron gracias al acompañamiento del personal de salud del Caises y del Hospital Materno Infantil de Irapuato.

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, informó que este tipo de embarazos representa un reto médico importante debido a los riesgos que implican tanto para la madre como para los bebés, por lo que se requiere atención multidisciplinaria altamente especializada.

En un embarazo múltiple generalmente los bebés que nacen antes del término habitual, además que se incrementan considerablemente los riesgos obstétricos, principalmente por la necesidad de realizar una cesárea y por la posibilidad de hemorragias y otras complicaciones derivadas del procedimiento.

En la cesárea múltiple participaron el ginecólogo José Santos, la ginecóloga Monserrat Velázquez Santiago, la enfermera instrumentista Mariana Rivas, enfermera circulante Paulina González y la anestesióloga Alejandra Aguayo, el doctor Jonathan Flores, la pediatría Verónica J. Álvarez Elorsa, y de Medicina General, Citlali Becerra y Reyna Pérez.

afcl