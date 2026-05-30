El Gobierno de la Ciudad de México anunció las rutas, costos y horarios del servicio Park & Ride para los traslados desde diversos puntos de la capital, en donde se podrá dejar el auto estacionado para posteriormente abordar una unidad del Trolebús o del servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y viajar al Estadio Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio que se lleve a cabo el partido inaugural, así como en los otros partidos sede.

El precio por el servicio será de 500 pesos por viaje redondo, excepto el de la ruta de Six Flaggs, cuya tarifa será de 350 pesos, informó el Gobierno capitalino a través de su cuenta oficial de X.

La ruta al sur de la capital es del Estadio Olímpico Universitario con destino a Santa Úrsula/ Santo Tomás.

La segunda ruta al poniente saldrá de Plaza Carso y llegará a Santa Úrsula/ Santo Tomás.

La tercera ruta, también al poniente de la Ciudad de México, saldrá del Auditorio Nacional con destino al Cetram de Huipulco.

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Estos ramales contarán son servicio de unidades del Trolebús.

La cuarta ruta, al centro de la capital, saldrá el Parque México, en la colonia Hipódromo, y llegará al Cetram Huipulco. Esta es la única cuyo costo es distinto a las demás, con una tarifa de 350 pesos por viaje redondo.

La quinta ruta, al sur de la ciudad, partirá de Six Flags con destino al Cetram Huipulco.

Las dos rutas anteriores contarán con servicio de unidades de RTP.

El servicio comenzará partir de las 7 horas y las unidades saldrán cada 15 minutos, informó el Gobierno capitalino.

🏟️🚍 Si sales desde la zona Poniente, este 11 de junio puedes utilizar el servicio Park & Ride desde el Auditorio Nacional para llegar al Estadio Ciudad de México. ⚽✨



☝🏼 Park & Ride incluye viaje redondo para que planees mejor tu trayecto. 😉#GobiernoDeLaCiudadDeMéxico pic.twitter.com/HrXB13TTQQ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 29, 2026

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afcl