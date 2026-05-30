El Mundial 2026 está a nada de comenzar, y cada día se suman actividades temáticas para vivir la fiesta futbolera en sus tres sedes: Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Una de ellas es la nueva exhibición ‘Pasión y gloria del futbol’ en la Estación Buenavista en CDMX, con jerseys, balones, trofeos y memorabilia original de la Selección Mexicana y otros combinados internacionales.

¿En qué parte de la Estación Buenavista está la exposición futbolera?

La exposición futbolera ‘Pasión y gloria del futbol’ está en el Centro Cultural Tren Suburbano, en la explanada de la Estación Buenavista.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Llegar en transporte público es muy sencillo y hay varias opciones, bajando siempre en las estaciones de nombre Buenavista de la línea B del Metro; líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, y en las terminales del Tren Suburbano y del Tren Buenavista-AIFA.

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La exhibición abre de martes a domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y estará disponible hasta el 19 de julio.

¿Qué ver en la exposición futbolera de Estación Buenavista?

La experiencia en la exposición 'Pasión y gloria del futbol' de la Estación Buenavista consiste en 5 salas llenas de datos y memorabilia, pero expuestas de una manera interactiva.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En un pasillo las paredes muestran datos específicos de cada Copa del Mundo: el resultado de la final, los partidos que jugó México y su plantilla de convocados. También se exhiben los balones que se usaron en estas competencias.

La segunda sala es una de las más llamativas por su vitrina semicircular con 14 trofeos —exactamente iguales a los originales— ganados por la Selección Mexicana.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Casi todas son de la Copa Oro (el máximo galardón a nivel selecciones en el Caribe, Norte y Centroamérica), como la de 1965 —la primera copa internacional de México—, la Copa Confederaciones de 1999 y los Mundiales Sub-17 de 2005 y 2011.

En este mismo espacio hay una pared con datos curiosos de los estadios mundialistas mexicanos y los partidos jugados en ellos.

También se montaron 4 cabinas para que te animes a narrar goles históricos (como la tijera de Manuel Negrete en México 1986) y estaciones con narraciones icónicas, protagonizadas por los cronistas Luis García, Raúl Orvañanos, Christian Martinoli, Enrique Bermúdez, Fernando Marcos y Antonio Rosique.

Mira la colección de camisetas de la exposición futbolera de Estación Buenavista

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Prepara la cámara porque lo que sigue es un largo pasillo con una asombrosa colección de más de 120 camisetas de la Selección de México. Algunas son réplicas y otras originales (hasta firmadas por los jugadores).

Hay modelos 'primigenios' como la rojiblanca de Enrique Esquivel (de 1923) o la verde usada por Carlos Garcés en los Juegos Olímpicos Ámsterdam 1928; modelos históricos como el suéter negro de Antonio Carbajal (de 1962), la de color vino de Salvador Reyes y la verde de Enrique Borja (ambas de 1966).

Foto: Omar Moreno. El Universal

Los jerseys más espectaculares son los más 'modernos': modelos Adidas de la década de los 80 usados por Tomás Boy, Fernando Quirarte, Hugo Sánchez y Manuel Negrete; el colorido suéter de Jorge Campos de los 90; las camisetas Atlética de inicios de los 2000 y una gran muestra de playeras Nike y Adidas de estrellas como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa, Giovanni Dos Santos, etc.

Casi al final hay otra zona con una muestra de cada camiseta utilizada en los Mundiales, la réplica de un vestidor con los jerseys que utilizarán en el Mundial 2026 (algunos firmados), y hasta una vitrina con la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Ojo: no te vayas sin tomarte la fotografía con la reproducción de la medalla de bronce de Tokio 2020. ¡Te la puedes colgar en el cuello!

Cuál es la experiencia inmersiva en la exposición futbolera de Estación Buenavista

La última parada de la exposición 'Pasión y gloria del futbol' de la Estación Buenavista es una sala con una gran pantalla, en la que se proyecta un video en 3D.

Al ingresar, un miembro del staff te entrega unos lentes especiales. Y, ¿qué ves a través de ellos? Primero, confeti y un balón que van hacia ti.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Durante unos 5 minutos, un balón animado 'viaja' por el mundo y a través del tiempo para narrar los aspectos más destacados de cada final de las Copas del Mundo.

¿Cuánto cuesta la entrada a la exposición futbolera de Estación Buenavista?

La entrada a la exposición ‘Pasión y gloria del futbol’ en la Estación Buenavista tiene un costo de $200 pesos por persona.

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Si presentas tu tarjeta del Tren Suburbano te hacen un descuento del 50%.

Boletos disponibles en taquilla del recinto o en el sitio web de Passline.

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