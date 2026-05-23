Desde hace 20 años, previo al arranque del Mundial, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA sale ‘de tour’ por muchos países para que los aficionados puedan conocerlo de cerca.

2026 no será la excepción y únicamente resta una parada en el recorrido: CDMX que, en menos de un mes, se convertirá en una de las 2 únicas ciudades en el mundo en organizar este evento en 3 ocasiones.

Prepara la cámara y tu camiseta, porque aquí te decimos cómo puedes vivir la experiencia del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cómo es el trofeo de la Copa del Mundo?

El actual trofeo de la Copa del Mundo se creó a principios de los años 70 y es obra del escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien plasmó un par de figuras humanas sosteniendo la Tierra.

Foto: Facebook ‘Fifa World Cup Trophy Tour by Coca Cola’

Mide 36.8 centímetros de altura y pesa 6.175 kilogramos, 5 de los cuales son de oro sólido de 18 quilates y el resto es una base de 13 centímetros de diámetro con 2 anillos de malaquita color verde y la leyenda FIFA World Cup.

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Debajo de la base —pocas veces visible— se graban los países ganadores del Mundial y el año en que lograron la hazaña.

Hasta la actualidad, el trofeo de la Copa del Mundo continúa elaborándose en el taller GDE Bertoni de Paderno Dugnano, cerca de Milán, Italia.

¿Dónde se exhibirá el trofeo original del Mundial?

El Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA ya recorrió Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida. Todavía falta presentarse en CDMX.

Foto: Facebook ‘Fifa World Cup Trophy Tour by Coca Cola’

La codiciada presea podrá conocerse en la recién inaugurada Utopía Mixhuca, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la ciudad.

Se accede por la Puerta 7A, muy cerca de la estación de Metro Ciudad Deportiva (de la línea 9).

¿Cuándo se exhibirá el trofeo original del Mundial?

De acuerdo con el sitio web del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, la experiencia durará 4 días en CDMX: viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio.

Foto: Facebook ‘Fifa World Cup Trophy Tour by Coca Cola’

¿Cuánto cuesta conocer el trofeo original del Mundial?

La entrada será gratuita, aunque se requiere un registro previo y participar en un sorteo aleatorio para conseguir un boleto doble.

Si tienes suerte, recibirás un código QR que deberás canjear por un pase. Los días y horarios pueden variar y se mostrarán al hacer el canje.

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En caso de no ganar en el sorteo, puedes intentarlo hasta 2 veces cada 8 horas.

Sitio web: coca-cola.com/mx/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026/trophy-tour

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