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¡La euforia y el ambiente futbolero comienzan a sentirse en la Ciudad de México! Pronto podrás conocer , la experiencia inmersiva dentro del parque Aztlán Feria de Chapultepec.

Sus actividades comenzarán justo antes de la Copa Mundial 2026 en nuestra capital, con shows exclusivos, música y gastronomía para calentar motores.

Hoy en te damos los detalles.

¿Qué actividades habrá en "Futlán: Tierra de Fútbol"?

"Futlán: Tierra de Fútbol" es un evento dedicado al futbol, organizado por All Media Soccer y Aztlán Feria de Chapultepec.

Es un espacio inmersivo, donde los asistentes disfrutarán las proyecciones de 50 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de pantallas gigantes y el modelo phygita (uso de recursos tecnológicos para crear una experiencia envolvente).

Futlán contará con música regional en vivo para amenizar el evento. Foto: Futlán
Futlán contará con música regional en vivo para amenizar el evento. Foto: Futlán

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Para su realización, el parque Aztlán se dividirá en 5 zonas de viewing: Regia, Chilanga, Tapatía, Zona caliente.mx y Paseo México.

Aquí se llevarán a cabo tanto las proyecciones como actividades y dinámicas:

  • Fiestas futboleras
  • Sesiones con DJ en vivo
  • Funciones de lucha libre
  • Programas de stand up
  • Quinielas y juegos
  • Acceso a las atracciones mecánicas de Aztlán Feria de Chapultepec
  • Dinámicas sorpresa durante los partidos, como trivias
  • Convivencia con personajes importantes del fútbol mexicano, entre ellos, Luis Hernández y Oribe Peralta
  • Stands gastronómicos con alimentos y bebidas regionales
  • Tiendas de souvenirs
Futlán integrará actividades como funciones de luchas en vivo. Foto: Futlán
Futlán integrará actividades como funciones de luchas en vivo. Foto: Futlán

¿Cuándo abrirá sus puertas Futlán en Parque Aztlán?

Esta "gran fiesta del " arrancará el lunes 1 de junio y terminará el domingo 19 de julio; será poco más de un mes para lanzarte y apostarlo todo por tus equipos favoritos.

Para entrar a la experiencia, considera los precios de los paquetes especiales del parque Aztlán:

  • Aztlán Plus: $488 con brazalete todo incluido y activaciones durante el evento.
  • Aztlán Plus Plata: $675 con brazalete todo incluido, activaciones en Futlán y un paquete de alimentos con el 15% de descuento.
  • Aztlán Plus Oro: $1,418 con brazalete todo incluido, activaciones durante el evento, paquete de alimentos, vaso conmemorativo, 15% de descuento en comida y souvenirs, acceso exclusivo al espacio VIP en la Zona Tapatía y más.

Los boletos se pueden comprar en taquillas o Ticketmaster.

  • Dirección: Avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, CDMX
  • Horarios: martes a domingo desde las 10:00 a las 23:00 horas

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