¡La euforia y el ambiente futbolero comienzan a sentirse en la Ciudad de México! Pronto podrás conocer Futlán, la experiencia inmersiva dentro del parque Aztlán Feria de Chapultepec.

Sus actividades comenzarán justo antes de la Copa Mundial 2026 en nuestra capital, con shows exclusivos, música y gastronomía para calentar motores.

Hoy en Destinos te damos los detalles.

¿Qué actividades habrá en "Futlán: Tierra de Fútbol"?

"Futlán: Tierra de Fútbol" es un evento dedicado al futbol, organizado por All Media Soccer y Aztlán Feria de Chapultepec.

Es un espacio inmersivo, donde los asistentes disfrutarán las proyecciones de 50 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de pantallas gigantes y el modelo phygita (uso de recursos tecnológicos para crear una experiencia envolvente).

Futlán contará con música regional en vivo para amenizar el evento. Foto: Futlán

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Para su realización, el parque Aztlán se dividirá en 5 zonas de viewing: Regia, Chilanga, Tapatía, Zona caliente.mx y Paseo México.

Aquí se llevarán a cabo tanto las proyecciones como actividades y dinámicas:

Fiestas futboleras

Sesiones con DJ en vivo

Funciones de lucha libre

Programas de stand up

Quinielas y juegos

Acceso a las atracciones mecánicas de Aztlán Feria de Chapultepec

Dinámicas sorpresa durante los partidos, como trivias

Convivencia con personajes importantes del fútbol mexicano, entre ellos, Luis Hernández y Oribe Peralta

Stands gastronómicos con alimentos y bebidas regionales

Tiendas de souvenirs

Futlán integrará actividades como funciones de luchas en vivo. Foto: Futlán

¿Cuándo abrirá sus puertas Futlán en Parque Aztlán?

Esta "gran fiesta del futbol" arrancará el lunes 1 de junio y terminará el domingo 19 de julio; será poco más de un mes para lanzarte y apostarlo todo por tus equipos favoritos.

Para entrar a la experiencia, considera los precios de los paquetes especiales del parque Aztlán:

Aztlán Plus: $488 con brazalete todo incluido y activaciones durante el evento.

Aztlán Plus Plata: $675 con brazalete todo incluido, activaciones en Futlán y un paquete de alimentos con el 15% de descuento.

Aztlán Plus Oro: $1,418 con brazalete todo incluido, activaciones durante el evento, paquete de alimentos, vaso conmemorativo, 15% de descuento en comida y souvenirs, acceso exclusivo al espacio VIP en la Zona Tapatía y más.

Los boletos se pueden comprar en taquillas o Ticketmaster.

Dirección: Avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

Horarios: martes a domingo desde las 10:00 a las 23:00 horas

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