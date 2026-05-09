Para recorrer la Ciudad de México en bicicleta, no hay mejor plan que éste: la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado a conocer los detalles del BiciFest 2026.

Este evento reúne actividades recreativas, deportivas y educativas relacionadas con la movilidad sustentable. Así que ve preparando tu casco por si te quieres unir.

¿Qué actividades tendrá el BiciFest 2026 de la UNAM?

Bajo el lema “Muévete libre, muévete en bici”, llega al territorio puma el BiciFest 2026, buscando promover la bicicleta como símbolo de libertad y como una alternativa de transporte en la capital.

En 'las islas' de CU, el encuentro ciclista permite hacer comunidad, conocer personas y compartir experiencias, mientras se recorren las áreas verdes, los murales y la arquitectura de la máxima casa de estudios.

No te preocupes si no sabes andar en bicicleta, el festival cuenta con la participación de una bici escuela con instructores capacitados que te orientan para dominar el "arte de andar sobre ruedas".

Si eres estudiantes y tienes ganas de asistir pero no tienes bici, para la comunidad universitaria se ofrece la posibilidad solicitar un préstamo gratuito en el módulo Bicipuma.

Además de la rodada, el BiciFest 2026 tiene actividades recreativas para la comunidad puma. Foto: x @UNAM_MX

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El BiciFest 2026 tiene programadas otras actividades para disfrutar en pareja, con amigos o familia.

Además de la gran rodada —que inicia en el Bicicentro y termina en 'las islas' de CU—, hay acceso gratis a:

Charlas

Talleres

Bicipolo

Stands de colectivos ciclistas y comunidad biker

Exhibición de freestyle

Presentaciones musicales

Aunque son gratuitas, toma en cuenta que algunas actividades necesitan registro previo. Lo detalles serán revelados en los próximos días mediante los canales oficiales de comunicación de la UNAM.

Prepara tu bici y casco para lanzarte al BiciFest 2026. Foto: X @UNAM_MX

¿Cuándo y a qué hora es el BiciFest 2026?

El BiciFest 2026 solo dura un día, el viernes 22 de mayo. Las actividades comienzan a las 11:00 y terminan alrededor de las 17:00 horas.

'Las islas' de CU están ubicadas en Avenida Ciudad Universitaria 3000, alcaldía Coyoacán, al sur de CDMX. Te dejamos las opciones de acceso:

Llega en Metro: la estación más cercana es Copilco de la Línea 3. A pie tardarás unos 15 minutos en llegar por la Facultad de Medicina. También puedes tomar el servicio gratuito del Pumabus. El recorrido es de unos 5 minutos, pero depende de la frecuencia de las unidades y de la cantidad de pasajeros en espera.

Llega en Metrobús: baja en la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1. Desde ahí, camina unos 10 minutos hacia las islas.

¡#YaViene el #BiciFest 2026 🚴! Las #IslasCU serán escenario de una fiesta donde la pasión por la bicicleta, la comunidad y la sostenibilidad se encuentran 🌱. No te pierdas de música 🎶, bicipolo 🏑, estands 🎪, biciescuela 📢 y más.#AgendaUNAM pic.twitter.com/cIxkqqlCPY — UNAM (@UNAM_MX) May 5, 2026

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