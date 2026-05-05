Entre el semidesierto y la Sierra Gorda de Querétaro, en el pueblo mágico de Cadereyta se organiza la tercera edición del Festival Medieval, un evento familiar que te transportará a la Europa de hace más de 500 años.

Aquí los detalles.

¿Dónde será la sede del Festival Medieval del pueblo mágico de Cadereyta?

El Festival Medieval del pueblo mágico de Cadereyta se celebrará en la Hacienda Tovares, construida en 1640 por el capitán Alonso de Tovar y Guzmán.

Foto: Mundo Medieval

En esta propiedad se originó el movimiento fundacional de la actual Cadereyta de Montes.

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Desde el centro del pueblo mágico son unos 10 minutos en auto; de Querétaro es 1 hora y 20 minutos y de la CDMX son 3 horas y media.

¿Qué actividades habrá en el Festival Medieval de Cadereyta?

El Festival Medieval es organizado por Mundo Medieval, una empresa especializada en este tipo de eventos, creadora del Festival Medieval de La Marquesa, el más grande en su tipo en México.

Foto: Mundo Medieval

En este evento se montan aldeas y pueblos del medievo; hay bodas y ceremonias vikingas, danzas, conciertos, juegos de la época e incluso exhibiciones de cetrería.

También se presentan espectáculos con fuego, un desfile nocturno con antorchas, personajes de epoca, spots para tomarte fotos, un área de juegos infantiles, un mercadillo con productos y artesanías (especialmente vikingas, paganas y de reinos medievales), venta de bebidas como hidromiel, vino y cerveza artesanal y una zona de comida.

Foto: Mundo Medieval

Uno de los principales atractivos del Festival Medieval son las justas a caballo y combates de caballeros, cada uno representando un reino y mostrando habilidades en el manejo de espadas y escudos.

Además, puedes jugar tiro con arco o participar en un juego de fuerza, en el concurso de disfraces medievales y en un torneo de trivias.

Aunque no es obligatorio, los organizadores invitan a asistir con disfraz, para tener una experiencia más inmersiva.

¿Cuándo es el Festival Medieval en Cadereyta?

El Festival Medieval en el pueblo mágico de Cadereyta es el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Foto: Mundo Medieval

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Medieval de Cadereyta?

El costo de acceso al Festival Medieval en el pueblo mágico de Cadereyta es de $500 pesos por persona y por día.

Si deseas hospedaje, el costo para acampar es de $400 por persona (no incluye entrada al evento, ni equipo ni regaderas) y los cuartos de hotel van desde los $3,400 por noche para hasta 5 personas (incluye acceso al festival y desayuno).

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Más información en mundomedievalmexico.mx/fest-queretaro

Boletos disponibles en la página de Boletia.

Para reservar hospedaje, manda WhatsApp al: (441) 139 1996.

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