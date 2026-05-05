5 de mayo: los mejores memes para conmemorar la Batalla de Puebla; usuarios no perdonan y se mofan de EU

Este 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, acontecida en el año de 1862, en las cercanías de dicha ciudad.

De acuerdo con el Gobierno de México, se trató de un combate bélico entre los ejércitos de México, al mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio Francés, comandados por Charles Ferdinand Latrille.

Los mejores memes del 5 de mayo

Esta fecha no solo es una fecha histórica que recuerda la victoria de México en la Batalla de Puebla, también se ha convertido en un momento perfecto para que el ingenio digital haga de las suyas.

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En redes sociales, usuarios no dejaron pasar la oportunidad de combinar humor, historia y orgullo nacional con una ola de memes que rápidamente se volvieron virales.

Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones.

Algunos usuarios consideran que este día se celebra más en Estados Unidos que en México.

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Otros más lo celebran utilizando a sus personajes favoritos.

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Finalmente, un sector del público está listo para comerse un "taquito".

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