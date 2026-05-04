Ella es Aaron Rose Philip, la primera mujer trans con parálisis cerebral en la Met Gala; este fue su look

Este lunes 4 de mayo se llevó a cabo la edición 2026 de la Met Gala, una de las alfombras rojas más exclusivas de la industria que mezcla ostentosos atuendos, excentricidad, moda, controversias de ética textil y caras famosas.

Bajo la dirección de Anna Wintour desde 1995, este escenario se ha convertido en más que un espacio para la creatividad y la moda, volviéndose una plataforma para la diversidad, visibilidad y la inclusión de distintas comunidades.

Este año, la temática giraba en torno al concepto "Costume Arte", es decir, el cuerpo y la ropa como una expresión del arte; el dress code fue Fashion is Art. Una de las figuras que más destacó fue la modelo Aaron Rose Philip.

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¿Quién es Aaron Rose Philip y por qué generó conmoción?

Esta noche, la alfombra roja instalada en las emblemáticas escaleras del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, recibió a la primera mujer afroamericana transgénero con parálisis cerebral cuadripléjica en asistir al lujoso y magno evento estadounidense.

Nacida el 15 de marzo de 2001 en el Bronx, Aaron Rose Philip es una modelo, activista, artista y actriz de nacionalidad antiguana-estadounidense que busca romper las barreras de la industria de la moda, creando espacios para personas con discapacidad y de la comunidad LGBT.

Philip fue descubierta a través de redes sociales, donde notó la falta de representación de mujeres trans de color en la industria de la moda, y mucho menos con discapacidad. Por ello, de la mano de Community New York, se dio la tarea de representar a sus comunidades como modelo.

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Aaron Rose Philip arriving at the Met Gala ✨



First Black transgender woman with quadriplegic cerebral palsy signed to a major agency… breaking barriers with every step



This is what real representation looks like 💫 #Metgala pic.twitter.com/DE8HpDs7ZA — carter🌚 (@carter6f) May 4, 2026

En 2021, Philip hizo historia en el gremio de la moda al desfilar por primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York, como invitada de la importante casa de modas italiana Moschino, luciendo algunas piezas muy coloridas para la colección primavera-verano 2022.

Posteriormente, apareció en la portada de British Vogue, en la edición de mayo de 2023. Años más tarde, apareció también en la portada de Netherlands Vogue, en la edición de octubre de 2025. "Esto está dedicado a mis comunidades trans discapacitadas y negras", escribió en redes.

También formó parte de la exposición "Women Dressing Women" del Museo Metropolitano de Arte (MET) como maniquí personalizado en colaboración con la marca Collina Strada. Además, ha trabajado en marcas de renombre, como Victoria's Secret, Sephora, Calvin Klein y BOSS.

Philip se siente motivada por la falta de representación de personas con discapacidad en los medios, principalmente en el mundo de la moda y la belleza. Foto: Instagram @voguemagazine y @aarianaphilip

Con 196 mil seguidores en la plataforma de Instagram, Philip ha trabajado por una industria inclusiva a través de distintos reportajes editoriales en revistas como i.D, Dazed, ELLE, Teen Vogue y Allure. También apareció en la portada de la revista PAPER, donde fue entrevistada por Naomi Campbell.

La modelo posó con su silla de ruedas frente a las cámaras, luciendo con un porte elegante un vestido negro monocromático, largo y sin mangas, además de unas zapatillas de aguja del mismo color. Su cabello permaneció recogido en un moño de trenzas delgadas.

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