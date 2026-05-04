PETA aterriza en la alfombra roja de la Met Gala; vestuario de plumas expone crueldad contra aves

La edición 2026 de la Met Gala ha sido escenario de una irrupción que ha desviado la atención de los reflectores hacia la ética textil.

Una organización dedicada a la defensa de los derechos de los animales (identificada globalmente como PETA) ha logrado infiltrar una protesta visual de alto impacto en las inmediaciones del evento.

De acuerdo con las imágenes captadas en el sitio, una activista se presentó con un vestuario que simulaba la piel de un ave trasquilada, exponiendo de manera cruda el origen de las plumas que adornan muchos de los vestidos de lujo. En sus plataformas oficiales, el grupo asegura que su presencia busca "exponer a las aves que mueren detrás de cada atuendo emplumado".

Foto: Captura de pantalla en X

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El simbolismo del "ave desplumada" frente al lujo de la moda

La elección del vestuario no ha sido casual, sino una respuesta directa a la tendencia del uso de plumas exóticas en la "Haute Couture". De acuerdo con el análisis especializado de The Business of Fashion (plataforma de inteligencia para la industria de la moda a nivel global), el uso de este tipo de ornamentos implica procesos de extracción que la organización considera incompatibles con el bienestar animal.

Al caracterizarse como un animal desplumado, la activista confrontó la estética de la gala, recordándole a los asistentes y diseñadores que "no hay nada glamuroso en el sufrimiento".

Esta intervención ha generado una reacción inmediata en redes sociales, donde el video de la protesta se ha viralizado bajo el lema de justicia animal.

Según el repositorio técnico de la Sustainable Apparel Coalition (organización internacional que mide el impacto de la industria textil), la cadena de suministro de las plumas es una de las menos transparentes en el sector del lujo. La organización de bienestar animal sostiene que el desplumado de aves, como avestruces y pavos, es una práctica que debería ser erradicada de las pasarelas contemporáneas en favor de alternativas sintéticas.

Showed up and showed out at the #MetGala.



Our “plucked bird” exposed the birds who die behind every feathered frock on the red carpet. pic.twitter.com/S8fivMoJ2I — PETA (@peta) May 4, 2026

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La identidad de PETA y su papel como observador de la moda

PETA se define como una organización dedicada a establecer y proteger los derechos de todos los animales. De acuerdo con el registro de PETA Global, la institución opera bajo el principio de que los animales no son propiedades para ser utilizadas como vestimenta.

Su intervención en eventos de élite no es casual; según el análisis de The Business of Fashion (plataforma de inteligencia para la industria de la moda), este tipo de activismo busca generar un "costo reputacional" para las marcas que aún utilizan pieles o plumas exóticas en sus diseños.

Dentro de la narrativa de la gala, la organización utiliza el concepto del "ave desplumada" para ilustrar un proceso que suele quedar oculto bajo el glamour. Según investigaciones del repositorio de la Sustainable Apparel Coalition, la procedencia de los ornamentos de plumas en vestidos de diseñador rara vez es rastreable, lo que facilita que prácticas de extracción dolorosas se mantengan vigentes. PETA asegura que "no hay nada glamuroso en el sufrimiento", centrando su crítica en el sacrificio innecesario de especies por fines puramente estéticos.

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