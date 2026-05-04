Carrera Nocturna XXII UNAM 2026: ¿cómo y hasta cuándo puedes inscribirte?; consulta aquí

La edición XXII de la Carrera Nocturna UNAM 2026 se llevará a cabo el sábado 23 de mayo a las 19:00 horas, para celebrar los 65 años de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Bajo la organización de la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), este evento deportivo anual consiste en completar un recorrido de 8 kilómetros, a través de los circuitos deportivos de Ciudad Universitaria (CU).

La salida y la meta de la carrera estará en el Estadio Olímpico Universitario. En el evento podrán participar alumnos de la UNAM, alumnos del sistema incorporado (SI), exalumnos, académicos, trabajadores y el público en general.

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Foto: Pixabay

¿En dónde se realiza la inscripción?

Si deseas inscribirte a esta carrera nocturna deberás hacer previamente tu pre-registro en el portal oficial de Red Puma del Sistema del Deporte universitario, en la página https://redpuma.unam.mx/registro/login.aspx.

Luego, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta registrada en Red Puma. En caso de contar con una cuenta, puedes crearla enviando tus datos: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, tipo de usuario, CURP y correo electrónico.

Una vez dentro de tu sesión, despliega el menú "Cto. Carreras" y selecciona "XXII Carrera Nocturna 2026". Al ingresar al evento, tendrás que elegir la categoría en la que deseas participar, además de imprimir la carta responsiva.

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¡A correr a la luz de la luna 🏃‍♀️🏃🌛! Ve preparando tus tenis 👟 para la carrera nocturna de @DeporteUNAM que celebra a la @FacMedicinaUNAM. Recorre 8 km por distintos circuitos de #CU. ¡Inscríbete antes del 8 de mayo 📆! #ComunidadUNAM y público en general >… pic.twitter.com/iymS2704JL — UNAM (@UNAM_MX) May 4, 2026

Luego de imprimir la carta, deberás firmarla, escanearla y convertirla en formato PDF, junto a tu credencial UNAM vidente o tu credencial para votar (INE), en caso del público en general; estos documentos se subirán a la plataforma.

Posteriormente, en tu correo electrónico recibirás un mensaje de "Revisión Fase 1" y más tarde otro con la confirmación de tu documentación y un código para el pago del evento, el cual se deberá liquidar en el portal en línea de la tienda UNAM.

Para ello, ingresa a https://www.tiendaenlinea.unam.mx/ y da clic en el ícono de usuario, después inicia sesión o regístrate. En el buscador escribe el nombre del evento, y selecciona la opción correspondiente a tu tipo de usuario.

FOTO/ESPECIAL

Selecciona tu talla de playera, escribe el código que recibiste por correo, acepta los términos y da clic en "Agregar al carrito". Finalmente, realiza tu pago y guarda tu correo de confirmación. Podrás recoger tu kit el viernes 22 de mayo de las 11:00 a las 17:00 horas. En el evento se te proporcionará:

Playera conmemorativa de staff

Box lunch

Constancia de participación.

¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

El registro tiene cupo limitado y estará abierto hasta el próximo viernes 8 de mayo, por lo que los interesados deberán apartar su lugar antes de esa fecha.

Los alumnos integrados a la UNAM tendrán que depositar un monto de 200 pesos; mientras que los académicos, trabajadores, exalumnos y estudiantes del sistema incorporado deberán pagar 300 pesos.

Por su parte, el acceso al público en general contará con un precio de 400 pesos. Las categorías en la rama varonil y femenil se dividirán en estudiantes de bachillerato, de licenciatura y posgrado, libre y veteranos.

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