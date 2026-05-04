Asteroide 2024 YR4: ¿por qué la NASA activó protocolos de emergencia ante un posible impacto con la Tierra?; aquí te lo decimos

La NASA encendió protocolos de vigilancia tras detectar al asteroide 2024 YR4, un objeto clasificado como potencialmente peligroso por su trayectoria cercana a la Tierra. Aunque el riesgo es bajo, la fecha estimada de aproximación incertidumbre.

Este cuerpo celeste, identificado a finales de 2024, mide entre 40 y 90 metros de diámetro, dimensiones suficientes para provocar daños locales si llegara a impactar. Por ahora, científicos mantienen monitoreo constante para afinar su trayectoria.

Asteroide 2024 YR4. Foto: Creada con IA

¿Cuándo podría impactar el asteroide 2024 YR4?

Los primeros cálculos de la NASA señalan el 22 de diciembre de 2032 como una fecha clave para su posible acercamiento a la Tierra.

Sin embargo, esta proyección no es definitiva. A medida que se recaban nuevos datos, la órbita del asteroide puede ajustarse, lo que podría reducir aún más la probabilidad de colisión.

Nuevas observaciones de @NASAWebb han descartado la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Luna en 2032. Nuestro programa de defensa planetaria ha estado rastreando a 2024 YR4 desde finales de 2024.



Aprende más sobre asteroides en este video: pic.twitter.com/0FzzJObrtx — NASA en español (@NASA_es) March 10, 2026

Expertos insisten en que, aunque el escenario está bajo análisis, el riesgo actual es bajo y podría disminuir con el tiempo.

Lee también: Lluvia de Meteoros Eta Aquáridas: ¿cómo fotografiar el espectáculo nocturno?; conoce estas recomendaciones

¿Qué pasaría si el asteroide entra a la Tierra?

En caso de que 2024 YR4 se dirija hacia el planeta, lo más probable —según especialistas— es que se desintegre en la atmósfera antes de tocar superficie.

Este fenómeno, conocido como explosión aérea, puede generar:

Ondas de choque capaces de romper ventanas

capaces de romper ventanas Vibraciones que afecten estructuras ligeras

Destellos visibles en el cielo

El nivel de daño dependería del tamaño final del fragmento y del lugar donde ocurra el evento.

En las últimas horas, la NASA confirmó que el asteroide 2024 YR4 no representa una amenaza significativa para la Tierra en el futuro cercano. Foto: Imagen creada por IA (Chat GPT)

¿Por qué la NASA activó protocolos de defensa planetaria?

La activación de protocolos no significa un impacto inminente. Se trata de una medida preventiva que ocurre cuando la probabilidad de colisión supera ciertos umbrales, generalmente por encima del 1%.

Esto permite que agencias coordinen acciones como:

Seguimiento detallado del objeto

Simulaciones de impacto

Evaluación de posibles estrategias de desvío

Estas medidas forman parte de la llamada defensa planetaria, un sistema diseñado para anticipar riesgos y evitar escenarios catastróficos.

Lee también: Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas: ¿cómo disfrutar del evento astronómico?; sigue estos consejos

¿Debe haber preocupación por el asteroide 2024 YR4?

Por ahora, la comunidad científica coincide en un punto: no hay motivo de alarma inmediata.

El monitoreo continuo permitirá determinar con mayor precisión la trayectoria del asteroide en los próximos años, y todo apunta a que el riesgo podría reducirse conforme avance la investigación.

También te interesará:

Pensiones Bienestar 2026: ¿quién recibe su pago primero?; este es el calendario de mayo

Primer Simulacro Nacional 2026: guía completa de horarios y protocolos de seguridad; consulta aquí

Primer Simulacro Nacional 2026: así sonará la alerta en tu celular y el mensaje que recibirás; prepárate y evita sorpresas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv