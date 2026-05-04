Lluvia de Meteoros Eta Aquáridas: ¿cómo fotografiar el espectáculo nocturno?; conoce estas recomendaciones

Luego de haber dado inicio con la brillante Luna de Flores 2026, este mes tiene otra sorpresa para los amantes de los astros, pues del 4 al 7 de mayo la lluvia de estrellas Eta Aquáridas iluminará el paisaje nocturno.

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, esta lluvia de meteoros comenzó el pasado 19 de abril y extenderá su periodo de actividad hasta el 28 de mayo, sin embargo, la mejor ventana de observación será entre los días mencionados, llegando a su pico en la madrugada del 6 de abril.

Las Eta Acuáridas son famosas por sus meteoros veloces y los restos luminosos que dejan tras su paso. Este fenómeno puede producir hasta 50 estrellas fugaces por hora cuando las condiciones son óptimas para la visibilidad.

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Foto: Creada con IA (CHatGPT)

¿Cómo fotografiar la lluvia de meteoros Eta Acuáridas?

La NASA da los siguientes consejos prácticos para tomar mejores fotografías durante una lluvia de estrellas:

1. Elije el mejor momento para tomar las fotos

Es importante no solo consultar el momento de máximo esplendor del espectáculo, sino revisar las condiciones meteorológicas de tu ubicación, así como la fase lunar, pues el exceso de nubes o el brillo de la Luna puede dificultar la observación de los meteoritos.

En el caso de las Eta Acuáridas, compartirán escenario con la Luna iluminada al 83%, pues recientemente hubo Luna llena. Asimismo, el mejor momento para observar esta lluvia de estrellas es alrededor de las 4 de la mañana.

2. Aléjate de la contaminación lumínica

Si estás en un lugar con demasiada luz, será difícil ver los meteoros más tenues (que también ya estarán limitados por el brillo de la Luna), además de que el resplandor de la luz iluminará demasiado tu imagen. Baja el brillo de la pantalla LCD de la cámara, pues esto ayudará a mantener la vista adaptada a la oscuridad.

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Esta lluvia de meteoros compartirá escenario con la Luna iluminada al 83%. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

3. Usa un tripié

La fotografía de meteoros requiere exposiciones largas, al igual que mucha paciencia, por lo que ni las manos con mejor pulso pueden quedarse absolutamente quietas el tiempo necesario para capturar la foto.

Para empezar, asegúrate de que esté firme en el piso. Los tripoides más pesados ayudan a reducir los temblores causados por el viento y los pasos al caminar, pero incluso un tripié ligero será útil.

4. Usa un lente gran angular

Este tipo de lente capturará una mayor superficie del cielo y te dará una mejor posibilidad de encontrar algún meteorito en tu toma.

5. Calcula el tiempo de exposición

La NASA explica que: "A medida que la Tierra gira, las estrellas en el cielo parecen moverse, y si tu obturador está abierto el tiempo suficiente, puedes captar parte de ese movimiento. Si deseas evitar el movimiento aparente de las estrellas, puedes seguir la regla del 500. Toma 500 y divídelo por la longitud de tu lente en milímetros. El número resultante es el tiempo en segundos que puedes mantener el obturador abierto antes de que comiences a ver el rastro de las estrellas. Por ejemplo, si usas una lente de 20 mm, 25 segundos (500 dividido por 20) es el tiempo más largo que puedes configurar tu tiempo de exposición antes de que el rastro de las estrellas comience a aparecer en tus imágenes".

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Este mes de mayo, el cielo nocturno de México ofrecerá un espectáculo celestial con la llegada de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas. Foto: Star walk

6. Enfoca tu lente manualmente

En la oscuridad de la noche el enfoque automático puede tener dificultades para centrarse en algo. Configura tu enfoque hacia el infinito y toma algunas imágenes de prueba para poder realizar ajustes.

7. Apunta tu cámara

Aunque en una lluvia de estrellas no se sabe cuándo ni dónde aparecerá un meteoro, sí se sabe el área general desde la que se originará.

"Las lluvias de meteoros reciben su nombre en función del punto en el cielo desde el que parecen irradiar", dice la NASA. En el caso de las Eta Aquáridas, parecen surgir de la constelación de Acuario, cerca de la estrella débil Eta Acuarii. Puedes usar aplicaciones de astronomía para ubicar esta constelación en el cielo.

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La Eta Acuáridas parecen originarse en la constelación de Acuario, desde un punto cerca de la estrella Eta Acuarii, que da nombre a esta lluvia. Foto: Star Walk

8. Usa un cable o el temporizador de la cámara para disparar el obturador

Aunque el tripié reduce la principal fuente de movimiento de la cámara, incluso una pequeña sacudida puede hacer que tu toma de exposición prolongada quede borrosa, por ejemplo, cuando se presiona el obturador para capturar la foto.

Los cables, controles con bluetooth o wifi y el temporizador ayudan a reducir estos movimientos en la cámara.

NOTA: no olvides disfrutar el momento, el espectáculo cósmico y experimentar. La clave para las fotos de lluvias de estrellas es experimentar y aprender qué funciona mejor con tu equipo y cuáles son los resultados que prefieres.

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