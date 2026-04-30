De Luna de Flores a Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas; los eventos astronómicos de mayo 2026

Mayo de 2026 se perfila como un mes fundamental para los entusiastas de la observación espacial. De acuerdo con las proyecciones de la plataforma especializada Star Walk, la configuración planetaria y los ciclos lunares permitirán una visibilidad privilegiada de fenómenos que solo ocurren una vez al año.

Desde el pico de actividad de los restos del cometa Halley hasta la llegada de la Luna de Flores, los observadores deberán preparar sus equipos para una serie de eventos que alcanzarán su punto más alto en la primera quincena del mes.

Conoce estos consejos prácticos para fotografiar la lluvia de estrellas Líridas de abril de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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El inicio con la Luna de Flores y el fenómeno de las Eta Acuáridas

El ciclo comienza con una Luna de Flores que alcanza su punto máximo el 1 de mayo. Según los registros de EarthSky, este nombre responde a la tradición de los pueblos algonquinos para marcar la explosión de la flora primaveral. En esta ocasión, el evento se clasifica como una Microluna, lo que significa que el satélite se encuentra en su punto más alejado de la Tierra (apogeo), viéndose ligeramente más pequeña y ubicada en la constelación de Libra.

A la par de este inicio lunar, la atención se desplaza hacia las Eta Acuáridas. De acuerdo con la International Meteor Organization (IMO), el pico de esta lluvia de estrellas ocurre entre el 5 y 6 de mayo. Este fenómeno es el resultado del rastro de partículas dejado por el cometa 1P/Halley. Según la institución especializada, la tasa de meteoros es más alta para observadores en los trópicos y el hemisferio sur, donde el radiante en la constelación de Acuario se eleva más en el firmamento antes del amanecer.

Pasos para seguir los eventos clave de mayo:

Observación de conjunciones (8 al 13 de mayo): Durante estos días, la Luna pasará cerca de Saturno y Marte. Según la Royal Astronomical Society, estos encuentros (llamados conjunciones) permiten identificar los planetas a simple vista usando al satélite como guía. Cielo Profundo (16 de mayo): Con la llegada de la Luna Nueva, el cielo alcanzará su oscuridad absoluta. Este es el momento propicio para buscar la Nebulosa de Orión o la Galaxia de Andrómeda sin interferencia lumínica natural. Seguimiento de Mercurio (20 de mayo): El planeta más pequeño del sistema solar alcanzará su máxima elongación, siendo visible justo antes del amanecer.

El cometa Halley pasará de nuevo cerca de la Tierra hasta el año 2062. (FOTO: Archivo/EL UNIVERSAL)

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El cierre del mes: Luna Azul y la proximidad con Antares

El calendario astronómico de mayo finaliza de manera excepcional el 31 de mayo con una segunda Luna llena, denominada popularmente como Luna Azul.

De acuerdo con las definiciones de la Royal Astronomical Society, este término es estrictamente calendárico y no implica un cambio en la coloración del astro. Esta segunda luna llena ocurrirá en la constelación de Escorpio y tendrá la particularidad de verse muy cerca de la estrella gigante roja Antares.

Esta Luna Azul del 31 de mayo también será una Microluna (la más pequeña de todo el año 2026), debido a su posición orbital. A pesar de su tamaño aparente reducido, la visibilidad de Antares a su lado permitirá un contraste visual de gran belleza para los observadores.

Según indica la plataforma Star Walk, la coincidencia de dos microlunas en un solo mes y el cielo oscuro de mediados de mayo ofrecen una oportunidad única para comparar las variaciones en el brillo y tamaño del satélite natural a lo largo de un ciclo completo.

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