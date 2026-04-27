Luna de Flores 2026: ¿cómo ver la Luna llena de mayo?; sigue estos consejos prácticos

El próximo 1 de mayo el cielo nocturno se iluminará con la presencia de la Luna llena de mayo de 2026, también conocida como la Luna de Flores.

Este plenilunio será a penas el primero en alumbrar las noches del mes, pues de acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, el 31 de mayo llegará la Luna Azul (denominada de esta manera por ser la segunda Luna llena dentro de un mismo mes del calendario).

La Luna de Flores 2026 alcanzará su máximo esplendor en la fecha indicada a las 11:23 de la mañana (hora del centro de México). Sin embargo, podrá verse totalmente iluminada esa misma noche.

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Esta Luna llena iluminará el paisaje nocturno el 1 de mayo de 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cómo ver la Luna de Flores 2026?

A pesar de que la Luna de Flores 2026 alcanzará su pico durante horas de luz de día del 1 de abril, podrá verse completamente iluminada desde una noche antes y hasta una noche después, es decir, del 30 de abril al 2 de mayo.

Ya que se trata de una Luna llena, se espera que su visibilidad sea clara y a simple vista, por lo que no se requiere de binoculares o telescopios, asimismo, se espera que s epueda apreciar sin ningún problema sobre todo el territorio nacional (siempre y cuando haya cielos despejados).

Esta Luna de Flores también será una "microluna", lo que quiere decir que la Luna se encuentra en su punto más lejano a la Tierra de su órbita (llamado apogeo), por lo que lucirá un poco más pequeña que un plenilunio normal.

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Se le llama Luna de Flores a la Luna llena que ocurre en el mes de mayo. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Otras recomendaciones para ver la Luna de Flores 2026 son:

Alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que la Luna de Flores se vea en el cielo.

de la 15 o 20 minutos antes de que la Luna de Flores se vea en el cielo. Evita tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

tener contacto con antes de observar la luna, como los teléfonos móviles. Consultar el pronóstico del clima en tu ciudad o localidad.

en tu ciudad o localidad. Buscar lugares sin edificios o árboles altos que estorben o bloqueen la vista del horizonte.

o que estorben o bloqueen la vista del horizonte. Asegurarse de llevar la ropa indicada para la zona en la que se observará el fenómeno.

Mirar hacia el cenit.

Contar con elementos esenciales como farolillos rojos, comida, bebidas y/o sillas si se acudirá a un lugar remoto para ver la Luna llena.

En esta ocasión, la Luna de Flores será una Microluna, por lo que se verá ligeramente más pequeña que una Luna llena normal. Foto: Captura de pantalla

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