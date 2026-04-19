¿Cómo convertir tu jardín en un hábitat seguro para colibríes?; conoce estas recomendaciones

Todos amamos ver a esas pequeñas aves que usualmente parecen estar suspendidas en el aire de manera mágica, sin embargo, los colibríes son más que un espectáculo de la naturaleza.

Estas aves endémicas del continente americano son polinizadores importantes para los ecosistemas y se alimentan de néctar y pequeños insectos.

No obstante, su esperanza de vida y supervivencia se enfrentan a complicaciones en grandes ciudades y metrópolis, donde la falta de espacios naturales para que se desenvuelvan los obliga a dar cara a amenazas, principalmente derivadas de la actividad humana y de la urbanización acelerada.

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Los colibríes juegan un papel esencial para el balance del ecosistema. Foto: Canva

¿Cómo hacer de tu jardín un hábitat seguro para colibríes?

Crear un espacio seguro para los colibríes no es realmente complicado y puede mejorar significativamente la calidad de vida de estas aves en las grandes ciudades. Aquí te contamos qué puedes hacer para ayudar a estos pequeños seres a encontrar comida fácilmente o tener un lugar donde descansar.

Siembra plantas autóctonas ricas en néctar

Asegúrate de que tu jardín tenga una diversidad de plantas nativas para que los colibríes puedan elegir de dónde comer. De acuerdo con la Gaceta UNAM, estas aves prefieren flores largas y poco profundas con néctar concentrado, como:

Mirto

Aretillo

Muicle

Camarón

Toronjil silvestre

Lavanda

También se aconseja poner árboles, arbustos, hierbas o enredaderas, para darles espacios donde pueden reposar e incluso, construir sus nidos.

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Una de las tareas más importantes que realizan los colibríes es la polinización. Foto: Canva

Ofrece bebederos con néctar natural

Utiliza preferentemente bebederos de vidrio, pues los de plástico suelen liberar sustancias dañinas cuando luego de estar expuestos por un tiempo prolongado al sol.

También prepara el néctar tú mismo. El néctar preparado resulta más costoso y es nocivo para las aves, pues contiene altas cantidades de colorante rojo.

Para hacer la mezcla únicamente necesitas revolver 1 parte de azúcar de mesa con 4 partes de agua. Hiérvelo y una vez que se enfríe, viértelo en tu bebedero. Lo que sobre lo puedes guardar en tu refrigerador y utilizarlo cuando debas rellenar de nuevo.

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Foto: Canva

Mantén tu jardín natural y libre de pesticidas

El 80% de la dieta de los colibríes, quienes comen diariamente el doble de su peso corporal, proviene de los insectos.

Un hábitat seguro para ellos incluye una variedad de bichos pequeños, como mosquitos, jejenes, moscas de fruta, pulgones, pequeños escarabajos, avispas, entre otros.

Recuerda que un jardín que tiene insectos es sinónimo de un jardín sano y lleno de vida, y que estos pequeños seres también juegan un papel fundamental en el ecosistema, pues polinizan, reciclan materia orgánica para la fertilidad del suelo, controlan plagas agrícolas de forma natural y constituyen la base de la cadena alimenticia para muchas otras especies de animales.

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Las abejas son consideradas los insectos más efectivos en la polinización de los cultivos de todo el mundo. Foto: Archivo

Mantén a los gatos domésticos dentro de casa

Este es uno de los temas más importantes, ya que los gatos son cazadores por naturaleza y una especie ecocida. Sin importar si tu gato está alimentado siempre, parte de su entretenimiento es cazar. Dejarlo deambular por el jardín sin supervisión puede resultar en la caza de colibríes que lo visiten u otras aves, insectos o lagartijas.

Mantén a los gatos domésticos dentro de casa. Foto: Canva

Cuidado con las ventanas

Si tienes ventanas cerca del jardín que sean totalmente de vidrio, utiliza plumones para vidrio para poner pequeños puntos a través de toda la superficie. Esto ayuda a que los colibríes distingan el material y evita las colisiones contra ventanas, las cuales son fatales y ocasionan la muerte de millones de aves al año.

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