El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles la presencia de gusano barrenador en su territorio.

“Como era de esperar, USDA_APHIS ha confirmado la detección de una mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en un bovino de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas, informó en X la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins.

“Los funcionarios del USDA y del Departamento de Sanidad Animal de Texas están tomando medidas inmediatas para contener y erradicar la NWS de la zona”, añadió.

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En un comunicado, el USDA detalló las medidas que se están tomando:

Creación de un equipo de mando de incidentes unificado junto con la Comisión de Sanidad Animal de Texas y el despliegue de personal de respuesta en la zona;

de Texas y el despliegue de personal de respuesta en la zona; Establecimiento de una zona infestada de 20 km alrededor del lugar de detección y la aplicación de cuarentenas , controles de movimiento y vigilancia en esta zona;

, controles de movimiento y vigilancia en esta zona; Acelerar la liberación selectiva de moscas estériles mediante el despliegue inmediato de cámaras de liberación en tierra en la zona, además de los 4 millones de moscas estériles por semana que ya se liberan por vía aérea en la zona;

por semana que ya se liberan por vía aérea en la zona; Aumentar la captura de moscas transmisoras del gusano barrenador (NWS) a lo largo de la frontera y en las inmediaciones de la zona de dispersión;

Aplicar estrategias de vigilancia y gestión contra el gusano barrenador en la fauna silvestre ; y

; y Llevar a cabo actividades de divulgación específicas en la zona loca

Autoridades denunciaron que el gusano barrenador ya se extendió a su territorio. Foto: Especial

“Todos los modelos indicaban que el gusano barrenador del Nuevo Mundo entraría en el país en 2025; sin embargo, gracias al arduo trabajo de toda la Administración Trump y de nuestros socios del sector, estatales y locales, hemos logrado ganar tiempo para este momento. Proteger nuestro sector ganadero es una cuestión de seguridad nacional de la máxima importancia, y el USDA no está perdiendo tiempo a la hora de tomar medidas”, afirmó Dudley Hoskins, subsecretario de Comercialización y Programas Regulatorios, en el comunicado.

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“El USDA ha realizado importantes inversiones en las herramientas necesarias para eliminar la mosca transmisora del gusano desde que los casos comenzaron a aumentar en Centroamérica y México. Estados Unidos ya ha derrotado a esta plaga anteriormente, y lo volveremos a hacer”, aseveró.

El USDA pidió a los residentes de la zona afectada en Texas a que revisen a sus mascotas y ganado en busca de signos de la enfermedad del gusano barrenador. “Busque heridas que supuren o se agranden y signos de malestar. Busque también larvas (gusanos) y huevos del gusano de la carne en o alrededor de los orificios corporales, como la nariz, las orejas y los genitales, o el ombligo de los animales recién nacidos. Si sospecha que su animal está infectado con el gusano barrenador, póngase en contacto inmediatamente con el responsable estatal de sanidad animal o con el veterinario de zona del USDA”, señaló.

“Aunque no es habitual en las personas, si observa una lesión sospechosa en su cuerpo o cree que puede haber contraído el gusano barrenador, acuda inmediatamente al médico”, acotó.

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La mosca del gusano barrenador, también conocida como lucilia piojera del Nuevo Mundo, logra depositar a veces sus larvas en seres humanos, pero el vector de transmisión acostumbra a ser el ganado, en particular las reses.

Estados Unidos había erradicado el NWS en 1966 y había logrado eliminar un rebrote en el sur de Florida en 2017, según la página web del Departamento.

Washington mantiene suspendida la importación de ganado procedente de México debido a la presencia de gusano barrenador.

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gs/desa