Mundo | 03-06-26 | 20:42 | Actualizada | 03-06-26 | 20:42 |

El Departamento de Agricultura de (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles la presencia de gusano barrenador en su territorio.

“Como era de esperar, USDA_APHIS ha confirmado la detección de una mosca del (NWS) en un bovino de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas, informó en X la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins.

“Los funcionarios del USDA y del Departamento de Sanidad Animal de Texas están tomando medidas inmediatas para contener y erradicar la NWS de la zona”, añadió.

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En un comunicado, el USDA detalló las medidas que se están tomando:

  • Creación de un equipo de mando de incidentes unificado junto con la Comisión de Sanidad Animal de Texas y el despliegue de personal de respuesta en la zona;
  • Establecimiento de una zona infestada de 20 km alrededor del lugar de detección y la aplicación de cuarentenas, controles de movimiento y vigilancia en esta zona;
  • Acelerar la liberación selectiva de moscas estériles mediante el despliegue inmediato de cámaras de liberación en tierra en la zona, además de los 4 millones de moscas estériles por semana que ya se liberan por vía aérea en la zona;
  • Aumentar la captura de moscas transmisoras del gusano barrenador (NWS) a lo largo de la frontera y en las inmediaciones de la zona de dispersión;
  • Aplicar estrategias de vigilancia y gestión contra el gusano barrenador en la fauna silvestre; y
  • Llevar a cabo actividades de divulgación específicas en la zona loca
Autoridades denunciaron que el gusano barrenador ya se extendió a su territorio. Foto: Especial
Autoridades denunciaron que el gusano barrenador ya se extendió a su territorio. Foto: Especial

“Todos los modelos indicaban que el gusano barrenador del Nuevo Mundo entraría en el país en 2025; sin embargo, gracias al arduo trabajo de toda la Administración Trump y de nuestros socios del sector, estatales y locales, hemos logrado ganar tiempo para este momento. Proteger nuestro sector ganadero es una cuestión de seguridad nacional de la máxima importancia, y el USDA no está perdiendo tiempo a la hora de tomar medidas”, afirmó Dudley Hoskins, subsecretario de Comercialización y Programas Regulatorios, en el comunicado.

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“El USDA ha realizado importantes inversiones en las herramientas necesarias para eliminar la mosca transmisora del gusano desde que los casos comenzaron a aumentar en Centroamérica y México. Estados Unidos ya ha derrotado a esta plaga anteriormente, y lo volveremos a hacer”, aseveró.

El USDA pidió a los residentes de la zona afectada en Texas a que revisen a sus mascotas y ganado en busca de signos de la enfermedad del gusano barrenador. “Busque heridas que supuren o se agranden y signos de malestar. Busque también larvas (gusanos) y huevos del gusano de la carne en o alrededor de los orificios corporales, como la nariz, las orejas y los genitales, o el ombligo de los animales recién nacidos. Si sospecha que su animal está infectado con el gusano barrenador, póngase en contacto inmediatamente con el responsable estatal de sanidad animal o con el veterinario de zona del USDA”, señaló.

“Aunque no es habitual en las personas, si observa una lesión sospechosa en su cuerpo o cree que puede haber contraído el gusano barrenador, acuda inmediatamente al médico”, acotó.

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La mosca del gusano barrenador, también conocida como lucilia piojera del Nuevo Mundo, logra depositar a veces sus larvas en seres humanos, pero el vector de transmisión acostumbra a ser el ganado, en particular las reses.

Estados Unidos había erradicado el NWS en 1966 y había logrado eliminar un rebrote en el sur de Florida en 2017, según la página web del Departamento.

Washington mantiene suspendida la importación de ganado procedente de México debido a la presencia de gusano barrenador.

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gs/desa

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