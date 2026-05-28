La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) dio a conocer que se detectó el primer caso de miasis por gusano barrenador en una persona en la Ciudad de México.

Este primer caso de infestación en un humano en la capital del país se documentó durante la primera semana de mayo, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Hasta la semana 19 del año, es decir, al 8 de mayo, Veracruz se mantenía como el estado con más casos reportados de gusano barrenador en personas, acumulando 58 incidentes. Asimismo, durante 2026 la plaga se ha extendido hasta animales domésticos, como perros, acumulando 15 casos en cuatro meses.

Lee también ¿Cómo identificar el gusano barrenador en mascotas?; conoce qué hacer si lo detectas

De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el 22 de mayo de 2026, se acumulan 235 casos de miasis por gusano barrenador en personas en todo México. Foto: Especial

¿Cómo detectar gusano barrenador en personas?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, la infestación por el gusano barrenador se da cuando las larvas de la mosca (Cochliomyia hominivorax) infestan el tejido o la carne viva de animales de sangre caliente o personas.

La miasis por gusano barrenador suele ser muy dolorosa y normalmente se detecta por la presencia de larvas en una herida abierta o alrededor de ella.

Otros síntomas asociados a la presencia de gusano barrenador en humanos son:

Sentir que se mueven larvas en una herida de la piel, llaga, úlcera, la nariz, la boca o los ojos.

Ver larvas en llagas, úlcera o heridas abiertas (o alrededor de ellas).

Heridas de la piel o llagas dolorosas.

Lesiones de la piel o llagas sin causa aparente que no sanan o empeoran con el tiempo.

Sangrado en llagas abiertas.

Olor repugnante en el lugar de la infestación.

Fiebre o escalofríos, usualmente derivado de una infección causada por la presencia de gusano barrenador en una herida abierta.

Lee también ¡Justicia para manchas!; usuarios exigen represalias contra conductor que atropelló a perrito en Toluca

Las larvas de la mosca suelen infestar con huevecillos heridas abiertas de animales o personas. Foto: Especial

¿Cómo prevenir la infestación por gusano barrenador en humanos?

La prevención es la principal clave para protegerse de una infestación por gusano barrenador. Los principales consejos son:

Evitar picaduras de insectos , especialmente si se viaja o se reside en regiones tropicales, o si se pasa mucho tiempo al aire libre.

, especialmente si se viaja o se reside en regiones tropicales, o si se pasa mucho tiempo al aire libre. Mantener limpias y cubiertas las heridas de la piel abiertas.

las abiertas. Usar playeras de manga larga , pantalones holgados y calcetines largos, para limitar las áreas donde se puede ser picado.

, holgados y largos, para limitar las áreas donde se puede ser picado. Usar un repelente de insectos.

de insectos. Dormir en interiores o lugares con barreras físicas, como mallas o mosquiteros, que eviten la entrada de insectos.

En caso de detectar una infestación por gusano barrenador, es importante acudir al médico lo antes posible para comenzar a recibir tratamiento y/o eliminar las larvas del área.

En caso de tener heridas abiertas, es importante mantenerlas limpias y cubiertas. Foto: Especial

También te interesará:

¿Qué eventos astronómicos habrá en junio 2026?; fechas de la Luna de Fresa, conjunciones y alineaciones

Temporada de calor: Así puedes ahuyentar hormigas de manera efectiva; descubre 3 remedios naturales

Registro Obligatorio de Celulares 2026: ¿cuántos días quedan para registrar tu línea telefónica?; descúbrelo aquí

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

ngmu