Una nueva denuncia ciudadana ha puesto el foco sobre la colonia Galaxias San Lorenzo, en Toluca, Estado de México, luego de que vecinos reportaran la muerte de "Manchas", un perrito de la zona que fue atropellado en el estacionamiento dentro de una unidad habitacional.

De acuerdo con las acusaciones de los locatarios, el incidente ocurrió el pasado 26 de mayo y ha sido señalado como un presunto acto de maltrato animal, pues se acusa al conductor de haber atropellado al perrito "a propósito".

A través de redes sociales la denuncia ha cobrado relevancia, con decenas de usuarios uniéndose a la exigencia de justicia para el animal y la aplicación de consecuencias legales a la persona que conducía el auto.

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El perrito blanco se encontraba durmiendo junto con otras dos mascotas cuando ocurrió el incidente. Foto: X @QuePocaMadre_Mx

Cámaras vecinales captan atropellamiento a perrito Manchas en Toluca

La familia del perrito ha compartido videos del incidente tomados de material capturado por cámaras vecinales y de seguridad de la unidad habitacional.

En las imágenes que circulan las redes sociales se puede observar a Manchas acostado sobre la calle junto con otros dos perritos. Se observa a un auto Ford Territory color rojo salir de uno de los cajones del estacionamiento y pasar exactamente encima del perrito que estaba durmiendo en la calle.

Instantes antes del incidente las otras dos mascotas que dormían con Manchas se levantaron, sin embargo, el perrito blanco permanece dormido y el conductor procede a arrollarlo con las llantas delanteras y traseras.

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💔 🐕‼️𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐂𝐇𝐀𝐒: NO FUE ACCIDENTE, FUE CRU3LD4D‼️🥺🧑‍⚖️



🤳#DenunciaCiudadana



🗣️El pasado martes 26 de mayo de 2026, perdimos a nuestro querido #Manchas. Un #perrito lleno de vida que no le hacía daño a nadie y que fue víctim4 de un acto de… pic.twitter.com/wpGrVsrffy — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 27, 2026

La familia de Manchas y los vecinos de la unidad habitacional han calificado este suceso como un acto de maltrato animal y denuncian que "no fue un accidente". De acuerdo con los locatarios, el conductor "decidió, con total intencionalidad, pasarle el carro por encima a Manchas, arrebatándole la vida de forma cruel y cobarde. Manchas estaba en una zona donde todos saben que se debe circular con extrema precaución puesto que es una privada. El agresor lo vio y actuó con toda la frialdad posible".

Los vecinos exigen que las autoridades de Toluca y del Estado de México tomen cartas en el asunto, pues se cuenta con pruebas. Defienden que este tipo de violencia hacia los animales no puede quedar impune y agregan: "Hoy fue Manchas, pero mañana podría ser la mascota de cualquiera o incluso un niño".

Usuarios se unen a la exigencia de justicia para Manchas

Luego de que la denuncia ciudadana comenzara a circular por redes sociales, decenas de usuarios se unieron para alzar la voz por Manchas y su familia.

Las y los internautas destacan que incluso cuando el atropellamiento se pudo dar por accidente, el conductor del carro rojo no hizo nada para auxiliar al animal luego de lesionarlo y continuó con su camino.

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Usuarios exigen que autoridades del Ayuntamiento de Toluca y del Estado de México tomen cartas en el asunto. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

El caso ha generado indignación y enojo entre usuarios, quienes han acudido a la sección de comentarios de la denuncia diciendo:

" Se me rompe el alma. Mi perro es mi compañero de paseos diarios por Barcelona, no puedo imaginar algo así. Justicia para Manchas ".

". " ¡Cárcel!! ¿Dónde están las autoridades del Edo de México??? ¡Psicópatas! ".

". " Justicia para el inocente...quien lo hace una vez, lo seguirá haciendo ".

". " No entiendo cómo hay gente tan cruel con los perritos, me da mucha rabia ".

". "Justicia para manchitas".

Hasta el momento ni autoridades de la delegación ni el Ayuntamiento de Toluca se han pronunciado al respecto.

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