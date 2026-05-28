La llegada de los integrantes de la “Mansión VIP” a la Ciudad de México terminó en controversia luego de que el influencer español Naim Darrechi fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras un incidente ocurrido durante un vuelo procedente de Puerto Vallarta. El caso rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a las versiones contradictorias sobre el motivo de su arresto.

Aunque inicialmente trascendió que la detención ocurrió por el presunto uso de un vapeador dentro del avión, horas después la defensa legal del creador de contenido aseguró que la acusación real estaría relacionada con un supuesto caso de discriminación denunciado por trabajadores de la aerolínea.

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¿Qué pasó con Naim Darrechi en el aeropuerto de CDMX?

Todo ocurrió después de que varios influencers de la llamada “Mansión VIP”, entre ellos Sol León, Katy Cardona y Naim Darrechi, regresaran de una reunión con el creador de contenido Hot Spanish en Puerto Vallarta.

Sin embargo, lo que parecía un viaje más terminó convirtiéndose en una escena rodeada de cámaras y policías en el AICM. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptaron al español el pasado miércoles 27 de mayo, situación que provocó sorpresa entre sus acompañantes y usuarios en redes.

En un video difundido en varias plataformas, como TikTok, Sol aseguró que la detención fue injustificada y negó que Darrechi hubiera utilizado un cigarro electrónico durante el vuelo. Además, cuestionó cómo supuestamente habría ingresado un objeto prohibido al avión y señaló que la presencia de medios de comunicación ya estaba preparada antes del arresto.

"Toda la gente sabe y atestiguó que nadie olió a cigarro, ni a vape, ni a nada. Además, ¿cómo alguien podría pasar un filtro de seguridad con objetos que están prohibidos en los aeropuertos? Desde que llegamos ya tenían todo un show preparado”, declaró.

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Abogado de Naim Darrechi da otra versión sobre la detención

Horas más tarde, el abogado Víctor Carrillo ofreció una versión completamente distinta de los hechos. Según explicó ante medios de comunicación, la denuncia presentada contra el creador de contenido no estaría relacionada directamente con el vapeador, sino con una presunta conducta discriminatoria reportada por empleados de la aerolínea.

“No es un delito grave. Sin embargo, cuando alguien lleva a cabo una conducta de esta naturaleza y es detenido en flagrancia, pues es presentado ante la autoridad y aquí tenemos que aclarar la situación”, recalcó.

Además, denunció presuntas irregularidades en el proceso, ya que el influencer habría permanecido retenido durante varias horas antes de ser trasladado ante distintas autoridades ministeriales y posteriormente a la fiscalía.

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Naim Darrechi recupera su libertad tras varias horas retenido

Después de varias horas de incertidumbre, Naim finalmente recuperó su libertad. La noticia fue confirmada por Sol a través de redes sociales, donde compartió algunos clips del momento en que el Naim abandonó las instalaciones ministeriales acompañado de su abogado y de su pareja Katy Cardona, mejor conocida en redes como "La Blanquita."

A su salida, el creador agradeció públicamente a su equipo legal y aseguró que la situación pudo resolverse tras completar varios trámites legales.

@solleon.doll Se hizo JusticiaPorNaim, mañana abordaremos a detalle este tema. Gracias a todos los que estuvieron presentes, esto fue gracias a todos ustedes. Vamos a dormir; Naim, Katy y Derek ya están descansado en casa. #solleon #naimdarrechi #katycardona ♬ original sound - Lillyrics

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