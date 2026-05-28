Después de que Maru Campos Galván acusó que la citaron “tramposamente” a la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar por el caso agentes de la CIA en Chihuahua, Morena exigió a la gobernadora “dejar de esconderse en el fuero” y rendir cuentas ante las autoridades competentes.

En un comunicado, el partido guinda ironizó que Campos Galván fue arropada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, a quien señaló como líder del llamado “Cártel Inmobiliario”.

“La gobernadora de Chihuahua volvió a eludir su responsabilidad de rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República por los hechos relacionados con la participación de agentes extranjeros en territorio nacional”, denunció.

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De acuerdo con el oficialismo, la panista utilizó “argucias legales” para no presentarse a testificar ante la autoridad ministerial en Ciudad Juárez, donde fue citada en calidad de testigo.

“Prefirió, como es su costumbre, trasladar el tema al terreno mediático desde la Ciudad de México”, reprobó.

Descartó Morena que este citatorio de la FGR sea persecución política porque, afirmó, se trata de esclarecer hechos graves que podrían vulnerar la soberanía nacional y el pacto federal.

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“Ninguna autoridad local puede actuar por encima de la Constitución ni sustituir las facultades exclusivas del Estado mexicano en materia de política exterior y seguridad nacional”, agregó el Movimiento de Regeneración Nacional.

En ese sentido, exigió explicaciones claras sobre cualquier presunta actuación de agentes extranjeros en territorio nacional y no utilizar la soberanía como bandera discursiva mientras se evade la rendición de cuentas.

Finalmente, Morena hizo un llamado a que toda persona servidora pública, independientemente de su cargo o militancia, responda ante la ley cuando existan hechos que ameriten investigación, sin mecanismos de impunidad.

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