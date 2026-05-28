Pachuca.- En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales fue detenido en Hidalgo un sujeto identificado con las iniciales K.G.R.C., señalado como líder de la banda delictiva conocida como “Los Cromos”, presuntamente generadora de violencia en Oaxaca.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, encabezada por Francisco Fernández Hasbun, la captura se logró mediante un cateo realizado en la colonia Las Plazas, en el municipio de Tizayuca.

La dependencia indicó que en el operativo participaron la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría hidalguense, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

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El detenido contaba con una orden de aprehensión por homicidio doloso calificado cometido en Oaxaca. Además, se mantenían investigaciones por su probable participación en actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes en esa entidad.

Las autoridades explicaron que las acciones se realizaron durante la madrugada de este día, luego de que la Fiscalía de Oaxaca solicitó la colaboración de las corporaciones hidalguenses para ubicar el paradero del presunto líder del grupo criminal.

De acuerdo con las investigaciones, mediante labores de inteligencia se conoció que el sujeto llevaba aproximadamente mes y medio radicando en el municipio de Tizayuca, demarcación colindante con el Estado de México.