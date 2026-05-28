Aunque su imagen y nombre están registrados ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el actor Sebastián Rulli no ejercerá acción legal contra el autor de un video de Inteligencia Artificial, en el que se lo ve romántico con la rapera Cazzu.

El actor de "Los ricos también lloran" y "Vencer al pasado" se sorprendió cuando supo del video a inicios de esta semana y que se viralizó en redes sociales. Las imágenes los mostraban en la playa y restaurante, manifestando su amor.

"Fue la creatividad de alguien que sabe utlizar la IA y, sinceramente, es algo increíble que todavía no exista algo para evitar eso. Pero bueno, mientras no atenten contra nadie, no promocionen cosas ajenas a lo que uno piensa, no voy a generar ninguna demanda, ni nada legal", dijo Rulli esta mañana a EL UNIVERSAL.

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Eso sí, el histrión no descarta que si las cosas siguen escalando, adoptar medidas legales.

"Por ahora, también es cierto, que hacer algo con cada que alguien pone algo inofensivo sería costoso (con los abogados)", apunta Rulli.

Un caso similar reciente fue el de Martha Higareda y Luis Fernando Peña, cuya imagen de la cinta "Amar te duele" fue utilizada por una cadena de bares para promoverse. En este caso los productores del filme no han emitido postura al respecto.

Recientemente en el Diario Oficial se publicó que nadie puede utilizar la voz e imagen de quien sea, sin la autorización o pago previo al dueño de ella.

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Despidiendo telenovela

El actor ahora anda promocionando las últimas semanas de "Mi rival", telenovela que protagoniza y que concluirá el próximo 28 de junio.

La producción de Carmen Armendáriz lo pone como un hombre del que se enamoran una mujer y su hija (Aejandra Barros y Ela Velden, respectivamente. Mientra la mamá intenta retenerlo, la hija intenta conquistarlo.

"Ya estamos en la etapa final y ansioso de que vengan los comentarios con todo lo que sucedió en la trama, la controversia, había equipo Paloma (la mamá) y Bárbara (la hija), primero había empatía con una y luego ya no", cuenta.

"Vienen cosas que pasarán muy rápido, por ejemplo, viene un secuestro y ya verán de quien", adelanta brevemente Rulli.

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