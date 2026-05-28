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Un grupo de diputados del PRI desplegó dos mantas dentro del pleno para acusar a integrantes de Morena y funcionarios del mismo partido de tener nexos con el crimen organizado.
Con altavoces en mano, los legisladores Carlos Gutiérrez y Abigail Arredondo entre otros, colgaron las lonas en la parte superior, espacio destinado a los invitados a las sesiones.
En una de las mantas se lee la frase: “El cartel de Morena”, acompañada de las imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andrés, José Ramón y Gonzalo.
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Y en la segunda manta, en primer plano la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios e integrantes de Morena, con la leyenda: “Los narcos del Bienestar”.
La acción de los diputados priistas causó la molestia y reclamo de los morenistas, quienes solicitaron que las retiraran. La Mesa Directiva tuvo que decretar un receso para calmar los ánimos, y retirar las lonas.
Finalmente, la sesión continuó para discutir el dictamen de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE).
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apr
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