Morena, Partido Verde y PT aprobaron, por 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, reformar el artículo 41 constitucional para establecer la nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

Sin embargo, los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron a Morena y al régimen de pretender utilizar la reforma para anular elecciones a conveniencia.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, autor de la iniciativa, explicó que busca imponer una sanción a la intervención extranjera en asuntos nacionales, como ya está establecido en el artículo 40 de la Constitución.

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Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presenta el dictamen que entra a discusión sobre la injerencia extranjera en elecciones (28/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“Lo planteo en el 41 constitucional porque actualmente no hay sanción para aquel que pretenda invadir nuestro país o tener injerencia en procesos electorales. Y es una norma imperfecta porque no tiene sanción. Y la sanción que estoy planteando es la nulidad de la elección para todo aquel proceso en donde se demuestre con pruebas plenas y fehacientes que gobiernos extranjeros o agentes externos han intervenido en una elección”, expuso.

Dijo que después se discutirá una reforma secundaria para desarrollar las hipótesis y los supuestos jurídicos de qué implica una injerencia, una intervención o una invasión a facultades de gobiernos nacionales o de estructuras electorales dedicadas a la organización del proceso.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que la premura con que se presentó la iniciativa (21 de mayo) no permitió realizar un análisis profundo de la reforma, por lo que existe confusión en los conceptos que se proponen.

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Cámara de Diputados discute reforma de Ricardo Monreal sobre la injerencia extranjera en elecciones (28/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“El problema es que estamos en un debate que confunde intervención con injerencia, que son cosas distintas. Y hay resoluciones de la Asamblea General de la ONU al respecto, una cosa es injerencia y otra cosa es intervención. Y creo que por la premura del tiempo para votarse esto, no hemos tenido el espacio para reflexionar sobre lo mismo, sobre ello vaya”, dijo.

La diputada Irais Reyes (MC) dijo que la reforma de Monreal Ávila “no está hecha para proteger el voto de la gente, sino para abrir una puerta peligrosa que permitiría echar para atrás elecciones cuando no le convengan al poder”, porque una causal tan ambigua abre espacio a interpretaciones amplísimas.

“Si mañana, un medio internacional pública una investigación sobre corrupción o narcotráfico durante una campaña, ¿eso será periodismo o intervención extranjera y causal para anular elección? Si un organismo internacional cuestiona al gobierno mexicano, ¿eso será escrutinio democrático o presión política? Y adiós a la voluntad popular”, cuestionó.

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Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presenta el dictamen que entra a discusión sobre la injerencia extranjera en elecciones (28/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Al respecto, Monreal Ávila contestó que no se busca afectar la libertad de expresión, y afirmó que no contempla publicaciones de origen extranjero, que contengan información sobre México.

“Que no se venga con el cuento de que habrá censura, de que si se publican un artículo en New York Times ya será motivo de la anulación, que si un Twitter se publica en el exterior, que sea una entrevista en el exterior, se reedita en México, será motivo suficiente para poder anular una elección, falso”, dijo.

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