La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) donde no sólo objetó la legalidad del citatorio para declarar como testigo por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, sino que, afuera de la institución, encabezó un mitin que enardeció a toda la plana mayor del PAN, su partido, que la arropó y le ofreció no dejarla sola.

Ayer, la mandataria acudió a las oficinas de la FGR, en la colonia Doctores, donde entregó un oficio, y afuera, donde la esperaban las porras de un grupo de panistas y había un atril, se declaró perseguida política y acusó que le quieren fabricar delitos, mientras el gobierno federal protege al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve políticos acusados en Estados Unidos de colaborar con el Cártel del Pacífico.

En la efervescencia del evento, rodeada de dirigentes y liderazgos panistas, con porras, pancartas y aplausos, la gobernadora soltó: “El enojo de la 4T, de Morena, contra Maru Campos es porque les quitamos el negocio con ese narcolaboratorio”.

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Maru Campos entregó a la FGR un oficio en el que indicó que acudía a las instalaciones para dar respuesta puntual a la citación. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Están muy consternados, están muy desesperados, están impotentes porque de alguna forma les cortamos o más bien les cortamos el negocio con ese narcolaboratorio (…) Había un número importante de metanfetaminas y había un número importante de químicos”, dijo.

Alrededor de María Eugenia Campos, diputados, senadores y alcaldes de la Ciudad de México portaron pancartas, cartelones y botones en la solapa con el mensaje: #YoconMaru.

Acompañada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; el abogado y exsenador Roberto Gil Zuarth; el coordinador de los senadores, Ricardo Anaya Cortés; el diputado Federico Döring Casar y alcaldes, Maru Campos calificó como indignante el doble discurso de este régimen.

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“Me citaron tramposamente para declarar por el caso de los agentes de la CIA, mientras quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables”, acusó.

En el oficio que entregó a la FGR la gobernadora panista resaltó que acudía físicamente a las instalaciones en la fecha y hora señaladas en el citatorio, para dar respuesta puntual a la citación.

“No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno, estoy acudiendo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.

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Mientras que los asistentes exclamaban con pancartas “¡Yo con Maru!, ¡No estás sola!”, afuera de la FGR, Campos Galván indicó que a ella no la han acusado de nada formalmente, pero desde hace un mes están buscando cómo torcer la ley para perseguirla.

Caso Javier corral

La gobernadora de Chihuahua confirmó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para una audiencia por una denuncia interpuesta por el senador de Morena, Javier Corral Jurado, por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Cuestionados si van a acudir el viernes al Reclusorio Sur para responder esta acusación, el dirigente nacional del PAN detalló que no va a comparecer personalmente la gobernadora porque está en su derecho y en sus facultades.

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“Lo que se dijo es que la defensa de la gobernadora, sus abogados, van a acudir ante la fiscalía, no hay nada que se esté convocando al reclusorio”, argumentó Jorge Romero Herrera.

El abogado Gil Zuarth explicó que la defensa jurídica presentada ante la FGR responde a un intento inconstitucional de modificar ilegalmente la situación jurídica de Maru Campos bajo el pretexto de citarla en calidad de testigo.