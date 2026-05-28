Después de 15 horas de presentación de reservas al dictamen de la reforma judicial para cambiar la elección a 2028, Morena aprobó la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

La modificación fue presentada al final, y sin consensuarla antes con los diputados aliados del PT, ni con la oposición, quienes acusaron un “albazo”; incluso, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pidió retirar la reserva porque contraviene el espíritu de la reforma judicial.

“Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México”, explicó.

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Votación de reelección de magistrados del Tribunal Electoral. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Diputados del PT también se manifestaron en contra y solicitaron que se votara aparte. La diputada petista Margarita García acusó que algunos diputados de Morena impulsaron la reelección para beneficio propio.

“Lamento mucho que las reservas que suben unos cuantos, y que es para su beneficio, porque estos magistrados pertenecen a un grupo y que se han caracterizado por ser los más corruptos, lamento mucho que esas reservas que se suben aquí, no se consensuen y que solamente nos quieran sorprender”, expresó.

En ese sentido, la reserva fue presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y explicó que la reelección que propuso tiene el objetivo de “homologar lo que se estableció en la reforma que aprobó esta soberanía en el 2024”.

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Sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros, magistrados y jueces de distrito, que tuvieron en aquella reforma la opción de postularse a la elección que seguía, y en aquel momento no se contempló las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con eso también salvaguardamos el principio de igualdad y de no discriminación”, dijo.

Su correligionario y vicecoordinador de su bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió retirar la reserva por considerarla “una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución”.

“Vengo a manifestar mi rechazo absoluto a esta reserva presentada por legisladoras y legisladores de distintos partidos políticos. Llega ahora otra propuesta llena de trampas que restaura la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es un tema secundario porque estamos violando a la Constitución”, expuso.

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Oposición denuncia permanencia de 17 años de magistrados electorales. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Rubén Moreira, coordinador del PRI, aseguró que con este antecedente, después Morena podría proponer hasta la reelección del presidente de la República.

“Hoy ustedes van a votar para que haya reelección de magistrados, algunos de ellos van a llegar a 17 años en el ejercicio de su función… hay una contradicción con todos los argumentos que ustedes trajeron para votar la no reelección, me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la República o para gobernadores, porque esto contradice su discurso”, subrayó.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que su bancada no participaría en la discusión de la reserva, por considerarla un “albazo” y una simulación.

Aprueban la reelección de magistrados del Tribunal Electoral. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Manifestar la grave sorpresa que significa el albazo que ignora el diálogo, en todo momento se ha dicho, cuando una reserva se construye con viabilidad y se busca analizar y se busca construir, esta no es el caso, esta no formó parte de ningún tipo de diálogo. Esta es una reserva conocida hace tres minutos, no podemos ser parte de la simulación”, dijo.

La mayoría también aprobó una segunda reserva al dictamen, presentada por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, para establecer que la consulta de revocación de mandato se realizará en el cuarto año del sexenio.

“Tiene el propósito de que quede preciso que no va a haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato, va a quedar que sea el primero de junio del cuarto año del período constitucional, en esa lógica nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o con la elección constitucional de la presidencia de la república. Sí puede empatar con algunas elecciones locales y con la elección al poder judicial, que será el tema del 28”, explicó.

Finalmente, aprobaron una tercera reserva para que crear dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada por el diputado Leonel Godoy (Morena).

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