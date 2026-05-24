La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, convocó el próximo martes a las 16:00 hrs. a la sesión de Congreso General, con motivo de la apertura del periodo extraordinario de sesiones para analizar y votar cuatro iniciativas de reforma en materia judicial y electoral.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4, numeral 4; 5; y 23, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como con el Resolutivo Primero del Decreto por el que se convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura, se convoca a las Diputadas y Diputados Federales, así como a las

Senadoras y Senadores de la República, a la Sesión de Congreso General para la apertura del citado periodo extraordinario de sesiones, que se llevará a cabo el martes 26 de mayo del presente año, a las 16:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

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“Se cita a diputados y diputadas a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, a las 17:00 horas del 26 de mayo del presente año en el mismo Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro”, indica la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria.

En el periodo extraordinario de sesiones se discutirán cuatro iniciativas de reforma:

Dos de ellas, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar hasta 2028 la segunda parte de la elección judicial y para crear una comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que revise los perfiles de las candidaturas, a fin de evitar que se registren, compitan y ganen personajes ligados al crimen organizado.

Las otras dos iniciativas son del coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, para declarar la nulidad de las elecciones en caso de intervención extranjera y para perfeccionar las causales de nulidad, con objeto de fortalecer la equidad y la certeza jurídica en los procesos electorales.

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Alistan extraordinario para reforma judicial, integridad de candidaturas y nulidad

El Senado de la República y la Cámara de Diputados se alistan para el periodo extraordinario de sesiones que iniciará el próximo martes analizar y votar las iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo Federal sobre la elección del Poder Judicial, integridad en candidaturas y nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

En un video difundido en redes sociales, la presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que este martes 26 de mayo se llevará a cabo la Sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo extraordinario, cuya convocatoria fue aprobada por la Comisión Permanente.

Castillo Juárez destacó que la Cámara de Diputados, como cámara de origen, y el Senado de la República, como cámara revisora, abordarán la reforma constitucional para posponer la fecha de la próxima elección judicial de 2027 al primer domingo de junio de 2028.

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Resaltó que también se prevé que los legisladores federales desahoguen la iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de crear un órgano en el Instituto Nacional Electoral (INE) que revise de forma previa la probidad de las personas que sean postuladas por los partidos políticos.

Subrayó que además se discutirán otras iniciativas, una constitucional y otra legal para establecer como causa de nulidad de una elección cuando se demuestre que existió injerencia extranjera.

Por otra parte, Laura Itzel Castillo informó que la Cámara de Senadores, en representación del Congreso de la Unión, será sede de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EuroLat), cuyas sesiones se van a desarrollar del martes 26 al jueves 28 de mayo.

La senadora morenista convocó a conmemorar el decimotercer aniversario luctuoso de Arnoldo Martínez Verdugo, “político, luchador social, historiador y un referente de la izquierda, quien luchó por los derechos de igualdad y acceso a la justicia de obreros y campesinos en este país”, así como el 107 aniversario luctuoso de Amado Nervo, “uno de los más grandes escritores de nuestra patria” y el 131 aniversario del natalicio “del gran presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, uno de los más grandes transformadores y defensores de la soberanía en México, cuya visión de justicia social sobre las cuestiones de energía y defensa de la patria, dejaron un legado histórico que continúa vigente hasta nuestros días”.

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