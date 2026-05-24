El día más esperado del semestre ha llegado. Esta noche, el futbol mexicano conocerá a su nuevo monarca.

Los Pumas y el Cruz Azul definen hoy al campeón del Clausura 2026, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

El equipo auriazul se enfrenta al de Joel Huiqui en CU, en una batalla que promete entrar a los libros de historia de la Liga MX.

Luego de empatar (0-0) en el juego de ida, disputado en el Ciudad de los Deportes, el mañana no existe para estas dos instituciones que sueñan con levantar el trofeo de nuestro balompié nacional.

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Para el club universitario, la ilusión es máxima por conquistar la ansiada octava estrella de su historia. Necesitan, urgentemente, cortar esa racha de 15 años sin ser campeones.

Pumas y Cruz Azul en la Final de Ida del Clausura 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de los Deportes - Foto: Imago7

Desde el Clausura 2011, el Club Universidad Nacional no logra alzar el titulo del futbol mexicano, por lo que debe romper su larga sequía.

Por su parte, la Máquina está por cumplir cinco años sin proclamarse campeón de la Liga MX; la última ocasión que lo consiguió fue en el Apertura 2021, donde derrotó al Santos Laguna.

De la mano de Joel Huiqui, el equipo de La Noria quiere alcanzar el décimo campeonato de su historia.

Cabe resaltar que esta es la tercera ocasión que los Pumas y el Cruz Azul se enfrentan en una final de la Primera División, pero ya sumaban 45 años sin verse la caras.

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Hasta el momento, cada equipo cuenta con una victoria, por lo que hoy se inclinará la balanza para un lado. El ganador se llevará el trofeo a casa y orgullo del Clásico de la Obsesión.

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Todo está listo para que los Pumas y el Cruz Azul disputen el segundo capítulo de la final del Clausura 2026.

CU está listo para recibir a los clubes que sueñan con ser campeón; para ambos, esa es obligación.

Efraín Juárez y Joel Huiqui salen a buscar el jaque mate que les permita cumplir con el compromiso que tienen como canteranos de sus respectivas instituciones.

Pumas vs Cruz Azul MINUTO A MINUTO

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