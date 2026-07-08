Tendencias | 08-07-26 | 20:54 |

Los fanáticos de se llevaron una gran desilusión, luego de que Nintendo anunciara este miércoles 8 de julio el para dispositivos móviles.

Al confirmarse la noticia generó dudas entre los usuarios de Android e iOS, quienes se preguntan qué pasará con sus cuentas, las compras realizadas y hasta cuándo podrán disfrutar del popular título de la franquicia.

A pesar de que Nintendo no ha dado explicaciones sobre los motivos que hay detrás de este cierre, es importante señalar que el videojuego superó los 200 millones de descargas en todo el mundo desde su lanzamiento en 2019.

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Tras las especulaciones, la franquicia lanzó un comunicado para saber el rumbo del videojuego. Foto: Nintendo
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Nintendo pondrá fin al servicio de Mario Kart Tour

Como parte del proceso del cierre de Mario Kart Tour, la compañía anunció que ya no será posible adquirir rubíes, la moneda virtual del juego utilizada para desbloquear personajes, vehículos y otros objetos.

Aunque el videojuego seguirá funcionando hasta el 29 de septiembre del 2026, la decisión marca el inicio del fin para uno de los títulos más populares de la empresa para teléfonos inteligentes en su versión offline. “Gracias por su apoyo a lo largo de los años”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, Nintendo recomendó a los jugadores consultar los avisos oficiales dentro del juego para conocer las fechas importantes y cambios específicos duran te la recta final del videojuego.

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dcs

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