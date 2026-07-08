A 10 años de la apertura de su primera pizzería en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México, y con una sucursal en la Condesa, Ardente Pizzería comienza un nuevo capítulo con su recientemente inaugurada sucursal en la colonia Roma Norte.

El estilo de pizza que ofrecen en Ardente es el napolitano. Esta la primera pizzería en México certificada por la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), un organismo internacional que se encarga de preservar y avalar la auténtica pizza napolitana alrededor del mundo.

Esta certificación garantiza que cada pizza respete una serie de procesos tradicionales específicos: masas elaboradas únicamente con agua, harina, sal y levadura; fermentaciones largas; trabajo completamente manual; y cocción en horno de leña a más de 400°C.

En esta nueva sucursal de la Roma Norte, cuentan con un horno artesanal traído desde Nápoles y continúan con su propuesta fiel a la tradición de la pizza napolitana.

Su menú tiene cerca de 20 tipos de pizza. Foto: cortesía Ardente

Leer también: De Colombia a la CDMX: conoce el nuevo restaurante Universal de Hamburguesas

¿Qué puedes pedir en Ardente Roma Norte?

La estrella de Ardente no podía ser otra sino la pizza, sin embargo, en el menú también podrás encontrar otras opciones como entradas, ensaladas, pastas, sopas y platos fuertes.

[Publicidad]

Para abrir el apetito, te recomendamos como entrada, el Calamari Fritti (calamares fritos con salsa arrabiata y limón), el Carpaccio de Salmón (con alcaparras fritas, ralladura de huevo cocido, cebolla morada, eneldo picado y vinagreta), y el Carpaccio di Manzo (láminas de res y parmesano con arúgula y vinagreta de la casa).

Entre las pizzas imperdibles del menú destacan la Ardente, elaborada con salsa de jitomate italiano, salami calabrese picante, quesos mozzarella y parmesano, albahaca y un toque de aceite de oliva extra virgen. La Quattro Formaggi, que lleva una mezcla de cuatro quesos (mozzarella, gorgonzola dolce, parmesano y provolone ahumado), albahaca, un poco de ajo y aceite de oliva extra virgen.

Además de pizza, hay entradas, ensaladas y platos fuertes. Foto: cortesía Ardente

Otras pizzas de no puedes dejar de pedir es la Carbonara, que lleva queso mozzarella, ajo, guanciale, albahaca, huevo, parmesano y un toque de pimienta; así como la Margherita Verace con salsa de jitomate italiano, mozzarella, parmesano, albahaca fresca y aceite de oliva extra virgen. Esta es tan solo una pequeña parte de su menú de pizzas, el cual se compone por cerca de 20 opciones diferentes.

[Publicidad]

Para terminar la experiencia con broche de oro, sí o sí debes de probar sus postres. Algunos de los que encontrarás son el Tartufo (pastel con relleno de mousse de chocolate oscuro y chocolate blanco), Torta al Cioccolato, un clásico pastel de chocolate con un toque de licor de Frangelico; y, por su puesto, el clásico Gelato italiano.

¿Dónde se encuentra Ardente Roma?

La nueva sucursal de Ardente Roma se encuentra en la calle Tonalá 144, en la colonia Roma Norte, en el Centro Urbano Presidente Juárez. Su horario es de lunes a miércoles de 13:00 a 23:00 horas; jueves a sábado de 13:00 a 00:00 horas y los domingos y días festivos de 13:00 a 21:00 horas.

Para llegar en transporte público, puedes utilizar la línea 3 del metro y bajarte en la estación Hospital General o la línea 1 del Metrobus, estación Álvaro Obregón.

[Publicidad]

La nueva sucursal se ubica en Tonalá 144. Foto: cortesía Ardente

Leer también: Día Internacional del Cheesecake: Elena 147 presenta menú especial

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters