En la edición 2026 de The Best Pizza Awards, plataforma que reconoce el arte de hacer uno de las preparaciones más icónicas del mundo, dos pizzerías de la Ciudad de México fueron reconocidas en el Top 100 Plus.

Pizza Félix, de Adriana Lerma y Pizzería della Madonna, de Marco Carboni se colocaron en el lugar 29 y 46, respectivamente.

"México llevó a Milán su talento pizzero en rápido ascenso. En la edición de 2026 de The Best Pizza Awards, México obtuvo el reconocimiento de dos chefs de pizza en el Top 100 Plus, ambos de la Ciudad de México, el corazón palpitante del movimiento pizzero del país.

"Con una vibrante nueva ola de pizzerías que combinan el oficio italiano y el carácter mexicano, estos chefs están colocando al país firmemente en el mapa mundial de la pizza", dijo la plataforma en su comunicado oficial.

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Pizza Félix

Ubicada en Álvaro Obregón 64, en la colonia Roma, Pizza Félix es una pizzería de estilo napolitano a cargo de la chef y pizzaiola Adriana Lerma, mejor conocida como Miwi.

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En su menú encontrarás diferentes variedades de pizza como la clásica Margarita, Fungi o la Carbo-Pepe. También cuentan con una selección de pastas, ensaladas, entradas y postres.

"Este reconocimiento es el resultado de todo el esfuerzo, la disciplina y las ganas de seguir aprendiendo y hacer mejor las cosas cada día. Todo esto se debe a cada una de las personas de nuestro equipo, la gran familia de Pizza Félix. Gracias Chef @miwiwimi por llevarnos tan lejos y poner el nombre de México en alto.

"Gracias a todos los que nos visitan, nos recomiendan y nos apoyan para seguir creciendo cada día. Queremos hacerlo cada vez mejor, gracias por acompañarnos en este recorrido, por venir y por llevarnos a tu hogar", comentó la pizzería que ascendió 10 lugares en el listado mundial, a través de su Instagram.

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El proyecto de Adriana Lerma se ubicó en el lugar 29 global. Fotos: IG @felixpizzabar y @thebestpizzaawards

Pizzería della Madonna

El proyecto pizzero del chef Marco Carboni con dirección en Orizaba 37, en la colonia Roma Norte, se ubicó dentro de los primeros 50 lugares del listado.

En Pizzería della Madonna, Carboni propone una pizza que explica no es ni napolitana, ni romana, sino de su propio estilo, elaborada con masa fermentada e ingredientes de alta calidad. También encontrarás otras opciones como pasta, ensaladas, postres y más.

En esta temporada mundialista, podrás ver los mejores partidos con pizza en mano en un horario de 13 a 23 horas hasta el 19 de julio. Además, podrás participar en diversas dinámicas para ganar desde un postre o bebida hasta una gorra.

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El proyecto de Marco Carboni se ubicó en el lugar 46 global. Fotos: IG @madonnapizza y @thebestpizzaawards

¿Quiénes son los ganadores de The Best Pizza Awards 2026?

Los tres primeros lugares

Primer lugar y Mejor Chef de Pizza 2026: Francesco Martucci de I Masanielli, en Caserta, Italia

Segundo lugar: Roberto Davanzo de Bob Alchimia a Spicchi, en Montepaone, Italia

Tercer lugar: Francesco Capece de Confine, en Milán, Italia

Premios especiales

The Best Pizza NextGen Award: Luca Fabozzi - Licoli - Antwerp, Bélgica

The Best Pizza Margherita Award: Francesco Granata - Napul'è Italian Comfort Food - Vari, Grecia

The Best Fried Pizza Award: Enzo, Salvatore & Cristiano Piccirillo - La Masardona - Nápoles, Italia

The Best Pastry Pizza Award Powered by Esposito Forni: Francesco Pompetti - Impastatori Pompetti - Roseto degli Abruzzi, Italia

The Best Street Pizza Award: Floriana Pastore - Signora Pizza - Las Vegas, EUA

The Best Pizza Social Media Award Powered by ePackPro: Jorge Sastre & Rafa Panatieri - Sartoria Panatieri - Barcelona, España

The Best Pizza Experience Award Powered by SORI: Francesco Capece - Confine - Milán, Italia

The Best Pizza FoodArt Award Powered by Recoaro: Amalia Costantini - Mater - Fiano Romano, Italia

The Best Pizza Identity Award: Yuki Motokura - Pizza Marumo - Tokio, Japón

The Best Pizza Icon Award Powered by NOLANO: Anthony Mangieri - Una Pizza Napoletana - Nueva York, EUA

The Best Pizza Legend Award: Franco Pepe - Pepe in Grani - Caiazzo, Italia

Además del Top 100, donde se posicionaron Pizza Félix y Pizzería della Madonna, The Best Pizza Awards presentó Ones to Follow, una selección de cincuenta chefs que reúne talentos emergentes de todo el mundo.

"The Best Pizza Awards siempre ha sido mucho más que un ranking. Es un movimiento creado por chefs de pizza, para chefs de pizza, que honra la herencia de la pizza mientras la impulsa sin miedo hacia el futuro.

"Celebramos tanto el legado de quienes dieron forma a este oficio como el futuro de quienes lo redefinirán", comentó Cristian Gadau, director general de The Best Pizza Awards mediante un comunicado.

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La edición 2026 se realizó en Milán. Foto: cortesía The Best Pizza Awards 2026

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