De pepperoni, hawaiana, mexicana y hasta en sus combinaciones más exóticas, como la de mariscos o cochinita pibil, actualmente la pizza se disfruta en todos los sabores.

La mezcla de sus ingredientes y presentación apetitosa, derretida en queso y con un pan crujiente, hace que sea uno de los platillos más consumidos en el mundo. Y justo hoy se celebra su día.

No hay mejor manera de rendirle tributo que degustando una deliciosa rebanada, pero como todo alimento debe consumirse con moderación. ¿A qué se debe? Las calorías que aporta.

La pizza sería una versión evolucionada de la focaccia. Foto: Unsplash

¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Pizza?

El origen de la pizza aún es incierto; se sabe que procede de Italia, pero hay teorías que apuntan a que habría surgido como una evolución de la focaccia.

Cuenta la historia que la focaccia inspiró la base de este platillo italiano: una preparación de harina, levadura y agua; este tipo de pan era preparado incluso desde el Imperio Romano. Y al interior se le colocaban hierbas, semillas y olivas.

Más tarde, cuando los italianos descubrieron el tomate y lo comenzaron a integrar en pastas, también aprendieron a prepararlo en salsa y así habría nacido la “pizza al pomodoro”. Ya en el año 1800, se dice que comenzaron a agregarle queso mozzarella, creando una versión más cercana del platillo que conocemos hoy en día.

Entonces, ¿por qué algunos le llaman pizza napolitana? Corría el año de 1889 cuando Raffaele Esposito, pizzero reconocido de aquella época, creó tres versiones para recibir al rey Umberto I y la reina Margherita, quienes venían de Nápoles.

El pizzero creó una versión tricolor de salsa de tomate, queso y orégano, en alusión a la bandera de Italia. La reina le pidió llamar a esta pizza Margherita; y años más tarde se le adjudicó el nombre de pizza napolitana, por su mismo origen.

Aunque todas estas son teorías, hay un hecho que los foodies y amantes de la cocina italiana no pueden ignorar: hoy 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza.

Otro dato curioso es que, en 2017, la pizza napolitana fue proclamada “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO.

La pizza de pepperoni es una de las más consumidas en el mundo. Foto: Freepik

¿Qué nutrientes aporta la pizza?

Como lo mencionamos anteriormente, la pizza se cocina en múltiples versiones y de cada uno de sus ingredientes depende su aporte nutrimental. Por ejemplo, hay recetas más saludables donde se utiliza masa madre y vegetales frescos como complementos.

Pero las preparaciones más populares, sobre todo las que se consumen en grandes cadenas de comida, pueden contener un valor nutricional más bajo, ello por el proceso de elaboración donde se usan embutidos, dosis elevadas de sodio y quesos conservados.

Aunque elaborada con ingredientes de calidad, la pizza puede ser fuente de numerosos nutrientes. Para empezar, el queso mozzarella es rico en proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitamina B12, según datos del contador Avena Health.

Luego, la salsa casera de jitomate aporta fibra, potasio, magnesio, fósforo, hierro y vitaminas A, C, E, K y B. Asimismo, destaca por su antioxidante licopeno, que protege las células del estrés oxidativo y los radicales libres.

Y finalmente, complementos como las aceitunas, albahaca, cebolla y hasta la piña son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, vitamina E, fibra insoluble, potasio, hierro, manganeso y antioxidantes como la quercetina.

Los embutidos pueden incrementar el aporte de sodio de la pizza. Foto: Freepik

¿Cuántas calorías tiene una pizza?

La moderación en el consumo de la pizza de hacerse por la presencia de carbohidratos y sodio. En promedio, una rebanada de 120 g contiene 302 calorías, esto de acuerdo con el contador Fitia.

Por otra parte, el contador de fatsecret indica que una rebanada de 100 g con queso aporta 276 calorías; con carne contiene 301 calorías; y de queso con verduras 230 calorías.

Aproximadamente, estas mismas porciones aportan entre 11 y 13 g de grasa; de 29 a 31 g de carbohidratos; y de 8 a 12 g de proteínas. No es malo consumir carbohidratos, pero en exceso pueden provocar inflamación, aumento de peso, sensación de cansancio y una digestión lenta.

Mientras que el sodio -presente en la masa, la salsa y los embutidos como el pepperoni o salchicha-, es el principal factor para la hipertensión, la retención de líquidos, y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y renales.

Este Día Mundial de la Pizza disfrútala sin remordimientos, sólo recuerda prepararla con ingredientes nutritivos y de calidad.

