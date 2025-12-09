Cuando se habla de comfort food, es bastante común escuchar que alguien mencioné el mac & cheese, quizá las hamburguesas, sopas, y, desde luego, la pizza.

Y es que la pizza es mucho más que una solución para esos días en los que te da flojera hacer la cena. Sin embargo, sobre todo si nunca has intentado hacerla en casa, es posible que no sepas por dónde empezar...

Por eso, hoy en Menú, te contamos cuál es el mejor queso para hacer pizza y, para que le des un toque extra especial, te dejamos el paso a paso para que también lo hagas desde cero.

¿Cuál es el mejor queso para hacer pizza?

El mundo de los quesos es vasto y muy variado, y la forma en que interactuan y se combinan con la comida lo es aún más. No es de extrañar que no sepas exactamente cuál usar para determinadas preparaciones. ¡Pero nosotros podemos ayudarte!

Foto: Unsplash.

Si estás pensando en hacer tu platillo favorito en casa, pero todavía no sabes con qué queso se prepara la pizza, aquí te dejamos la respuesta.

De acuerdo con el blog especializado de cocina, King Arthur Baking, el queso mozzarella es el favorito de muchos para hacer pizzas. Sin embargo, no es el único, pues también puedes usar:

Provolone

Fontina

Muenster

Cheddar

Gouda ahumado

Parmesano

¡Incluso puedes mezclar varios! Como sucede con muchas otras preparaciones, los ingredientes que escojas dependen del resultado que busques.

¿Cómo se hace el queso mozzarella en casa desde cero?

Claro que los clásicos son favoritos por buena razón y no se pueden hacer a un lado. Si es tu primera vez haciendo pizza casera, aquí te dejamos el paso a paso para hacer queso mozzarella y darle un toque mega especial a tu pizza.

Queso mozzarella casero de Justine Dorion (Justine Snacks) - 45 minutos (8 porciones)

Ingredientes

¾ de cucharadita de ácido cítrico

4 gotas de cuajo vegetal

1 litro de leche entera

1 cucharadita de sal kosher

Foto: Unsplash.

Preparación

Diluye el ácido cítrico en 3 cucharadas de agua. Haz lo mismo con el cuajo vegetal y reserva.

Vierte la leche en un recipiente grande y agrega, poco a poco, la mezcla de ácido cítrico.

Coloca el bowl con la leche sobre un recipiente más grande y vierte agua caliente en el segundo recipiente. Remueve la leche hasta que alcancé una temperatura de 32 °C.

Retira del bowl con agua caliente y agrega el cuajo vegetal a la leche. Remueve durante 15 segundos y deja reposar durante 15 minutos.

Pasados los 15 minutos, y con ayuda de un cuchillo, corta la leche cuajada en cubos grandes y remueve ligeramente para que estos se separen.

Ahora, coloca una manta de cielo sobre un recipiente grande y vierte la leche cuajada para separar el suero.

Deja reposar unos minutos para que salga el suero, puedes exprimir ligeramente, y luego lleva todo el cuajo a una tabla para picar.

Agrega la sal y amasa el queso hasta formar una bola.

Con ayuda de unos guantes de hule, llena un bowl con agua muy caliente. Sumerge el queso y estira tanto como puedas mientras está bajo el agua. Continúa amasando y estirando, sumergiendo y sacando del agua, hasta lograr un queso elástico y de apariencia cremosa.

Cuando esté listo, dale forma de un círculo plano y luego amasa en forma de esfera.

¡Listo!

Foto: Unsplash.

