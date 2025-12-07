Las fiestas decembrinas cada vez están más cerca, por lo que es momento de comenzar a planear los platillos para la cena de Nochebuena o de fin de año. Y seguro en tu menú de encuentra el pavo relleno.

Pero antes de prepararlo tienes que pensar en los ingredientes del relleno que, aunque parece sencillo, necesita tener una mezcla equilibrada entre lo salado y lo dulce. Para que lo hagas como un experto, en Menú te decimos qué carne lleva.

Esta receta es ideal para quienes desean comer pavo relleno en Navidad. Foto: Freepik

¿Qué tipo de carne se usa en el relleno del pavo?

Si se desea preparar una cena navideña tradicional, el pavo tiene que ir relleno. La función de esta mezcla es absorber los jugos durante la cocción, lo que da como resultado un sabor más profundo.

Y es que, precisamente, esta característica ha convertido a dicho platillo en el favorito de muchas personas. Además, su carne aporta vitaminas del complejo B, hierro, selenio, zinc, proteínas y muy poca grasa.

Sin embargo, es importante mencionar que los ingredientes del relleno pueden variar. Por ejemplo, el diccionario gastronómico Larousse Cocina señala que el pavo a la Chabela, consumido en Veracruz, utiliza carne de cerdo molida, castañas, bolillo remojado en leche, ciruela pasa y manzana, piñones, nueces y avellanas, así como vino de Jerez.

En el caso del relleno blanco, típico de la gastronomía yucateca, el ingrediente principal es el picadillo de cerdo, bañado en salsa blanca o kool y salsa de jitomate. La carne se cocina con jitomate, aceitunas, alcaparras, pasitas y chile dulce picado; después, se mezcla con especias y huevo crudo para lograr una consistencia firme.

Por otro lado, en la receta tradicional estadounidense, el relleno suele elaborarse con carne de salchicha, nueces picadas, puerros, champiñones, fruta picada, sidra y huevo, lo que ayuda a unir la mezcla antes de hornearlo.

La elección de la carne depende de tus gustos: si prefieres algo más salado, elije el cerdo y pídelo molido; pero si lo tuyo son los sabores suaves, una opción es experimentar con la carne de res.

El relleno del pavo ayuda a absorber los jugos de la carne en la cocción. Foto: Freepik

¿Qué otros ingredientes lleva el relleno de pavo?

El sitio especializado The Kitchn menciona que el resto de ingredientes en el relleno del pavo balancea la carne; al usar cerdo, lo ideal es utilizar frutas dulces para aportar un toque ligero de dulzor. Y para la res, es preferible agregar frutos secos (como las almendras e incluso pistaches) para tener notas saladas.

Otro tip que te puede ayudar a prepararlo con éxito es utilizar:

Pan con miga compacta, para darle cuerpo al relleno.

Ingredientes aromáticos como la cebolla, ajo y apio.

Salvia, tomillo y perejil para aportar un sabor terroso.

Caldo para hidratar y dar cohesión.

Huevos, que ayudan a ligar y dar consistencia del relleno.

Licor, este ingrediente es para las personas que disfrutan los platillos complejos y también ablanda la carne.

Finalmente, recuerda que el relleno se debe cocinar separado del pavo para evitar que quede crudo. The Kitchn recomienda extender la mezcla de manera uniforme en una charola para hornear, sin presionarla ni compactarla.

Después, se debe cubrir con porciones de mantequilla sin sal y hornear con papel aluminio para asegurar una cocción uniforme y conservar la humedad.

Añadir licor al relleno del pavo ayuda a ablandar la carne. Foto: Freepik

Con estos consejos, el relleno adquiere una textura ideal y un sabor profundo, convirtiéndose en el complemento perfecto para un pavo de Navidad.

