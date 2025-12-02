El Foro Allende, de la Ciudad de México recibió a los representantes de Cooperativa Pascual el pasado 27 de noviembre para una presentación única: Néctasis. Una bebida de fruta totalmente natural que significa el siguiente paso en la forma de hacer jugo en México.

Leer también: Cuánto costará la uva para este fin de año 2025

Néctasis, la nueva bebida sin sellos de Cooperativa Pascual. Foto: Alan Nájera

Una bebida libre de sellos

Néctasis es una bebida sin sellos, es decir, sin azúcares añadidos, exceso de sodio ni grasas saturadas. Este nuevo jugo empaquetado es elaborado solamente con fruta, por lo que está libre de saborizantes artificiales y conservadores.

Esta nueva bebida, representa el siguiente paso para la forma en que concebimos el jugo empaquetado en México, ya que se alinea con las necesidades de las familias que buscan brindar a las niñas y niños mexicanos una bebida saludable, sin sacrificar el dulzor ni el sabor.

Néctasis es un paquetito de 200 ml. que contiene una mezcla de néctar de frutas mixtas, que goza de un sabor dulce, como si mordieras una guayaba o una manzana recién cosechadas. Lo mejor de todo, es que esta materia prima es producida totalmente en campos mexicanos.

Intervención artística de gorras en honor al lanzamiento de Néctasis, la nueva bebida sin sellos de Cooperativa Pascual. Foto: Alan Nájera

Frutas que componen Néctasis:

Manzana

Piña

Guayaba

Naranja

De hecho, estuvieron presentes los proveedores de esta fruta de algunos estados de la república como Damián López, de Colima, o Marco Tulio Zavala, de Michoacán. Así mismo, asistió Héctor Eduardo Martínez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Pascual y Adrián Neri García, presidente del Consejo de Vigilancia de la misma cooperativa.

Leer también: Qué es el ponche de huevo y cómo se hace

Néctasis, la nueva bebida sin sellos de Cooperativa Pascual. Foto: Alan Nájera

Néctasis llega en un contexto necesario

Recientemente, las políticas nacionales han dirigido el mercado nacional a la venta de productos más saludables. Una de las medidas implementadas por el Gobierno de México fue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 3.08 pesos por litro para bebidas azucaradas y de 1.64 pesos por litro para las que utilizan edulcorantes no calóricos.

Con Néctasis, además de tener una bebida más saludable, Cooperativa Pascual busca quedar exento de este impuesto. De hecho, lo logra, ya que su nueva bebida no supera los límites que marca la norma.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters