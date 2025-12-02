Como ya es costumbre, cada inicio de mes llega de la mano de la Revista del Consumidor. En ella se recopilan precios, tips de compra, y, nuestro favorito, se comparten los resultados de un exhaustivo análisis de calidad de algunos de los productos más comunes en las cocinas mexicanas.

En la Revista del Consumidor de Diciembre 2025 se compartió el estudio realizado por el laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco a algunas de las marcas de queso manchego más vendidas en el mercado. Hoy en Menú te compartimos cuáles son los mejores y peores quesos manchego, según Profeco.

¿Qué productos se etiquetan como manchego?

Profeco aclara que el término manchego es encontrado en una gran variedad de productos en el mercado, incluyendo:

Queso manchego

Queso tipo manchego

Queso procesado manchego

Queso fundido manchego

Imitación de queso manchego

Productos de importación españoles (con denominación de origen)

¿Cómo se llevó a cabo el estudio de calidad del queso manchego?

Primero que nada, se seleccionaron 29 productos:

17 quesos manchegos

1 queso manchego español con denominación de origen

1 queso manchego reducido en grasa

1 queso manchego deslactosado

5 quesos procesados que usan manchego

4 imitaciones de queso manchego

Después, se procedió con la evaluación de la información comercial (Lote, caducidad, marca, denominación, leyenda de conservación, contenido neto, país de origen, sistema de etiquetado frontal, composición típica, alergenos, e ingredientes), así como con la corroboración de esta información.

¿Cuál es el peor queso manchego, según Profeco?

A continuación, te compartimos los resultados del estudio de calidad de queso manchego realizado por Profeco:

Todos los productos contienen tanto producto como marcan sus etiquetas.

5 productos procesados resaltan las palabras “manchego” o “queso manchego”

2 productos declaran más grasa de la que contienen

Entonces, si bien no se puede hablar de un peor producto en términos de valor nutrimental o elaboración, sí que se pueden catalogar como productos engañosos cuya denominación podría hacerte creer que sí se trata de queso manchego. Aquí te dejamos los quesos procesados que no son realmente queso manchego:

Lala: Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado

Great Value: Queso manchego procesado en rebanadas

Kraftv Singles: Queso procesado tipo manchego

Zwan Premium: Queso procesado tipo manchego

Fud: Queso fundido manchego ahumado rebanado

Estos son los quesos que declaran más grasa de la que contienen:

Flor de Alfalfa (queso manchego español): declara 27 g/100 g, y contiene 22.2

Golden Hills (queso manchego): declara 29 g/100 g, y contiene 22.2

Finalmente, estos son los quesos manchegos que incumplen las normas de etiquetado:

Charrúa ( queso manchego a granel ): no presenta en su etiqueta el domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o distribuidor nacional o extranjero. Además, tampoco incluye las instrucciones para su conservación ni etiquetado nutrimental.

): no presenta en su etiqueta el domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o distribuidor nacional o extranjero. Además, tampoco incluye las instrucciones para su conservación ni etiquetado nutrimental. Casa del campo (queso manchego semicurado): Presenta el lote y la fecha de caducidad en una etiqueta adherida y no en el envase original.

¿Cuáles son los mejores quesos manchegos, según Profeco?

Pese a que no es del todo posible denominar a un queso el mejor, sí que podemos recomendarte algunas de las marcas que analizó Profeco de acuerdo con su contenido de sodio y almidones.

Estas son las marcas que queso manchego sin almidones y con menor contenido de sodio por cada 100 g, según Profeco:

Blue Bell (queso manchego): 386 mg de sodio - $19 por cada 100 g

Nochebuena (queso manchego): 427 mg de sodio - $30 por cada 100 g

Carranco (queso manchego): 480 mg de sodio - $35 por cada 100 g

