Predicción de extradición de Rubén Rocha llega a PolyMarket; revive apuesta por captura de Maduro en EU

En las últimas horas una nueva apuesta realizada en la plataforma digital de Polymarket se ha vuelto tendencia en diversos foros de redes sociales.

Esta apuesta discute las probabilidades que existen de que la presidenta Claudia Sheinbaum extradite a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa a Estados Unidos, por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

El pasado miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador de Sinaloa y otros cargos y exfuncionarios de "abusar de su autoridad" en apoyo del Cártel de Sinaloa, específicamente de "Los Chapitos".

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, durante su conferencia semanal de este lunes 2 de marzo de 2026. Foto: Especial

¿Qué muestra esta nueva apuesta?

Esta apuesta busca conocer la probabilidad que existe de que el gobernador de Sinaloa o el gobierno de México y Sinaloa den a conocer su renuncia o destitución antes del próximo 31 de mayo de 2026, a las 11:59 PM. Esta apuesta ha llamado la atención de los usuarios en X.

Según lo establecido en el sitio, si Rubén Rocha Moya es detenido, destituido formalmente de su cargo o se le impide permanentemente cumplir las funciones de su cargo dentro de este plazo de tiempo, el evento calificará para una resolución de "sí", dando por finalizada la operación de forma automática.

La apuesta a favor tiene un costo de 0.28 dólares y el voto en contra tiene un valor de 0.79 dólares, mientras que la venta de acciones se mantiene en 0.21 y 0.72 respectivamente. Esto señala que los usuarios estiman una probabilidad del 25% de que el evento descrito anteriormente si ocurra antes de la fecha estipulada.

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En la plataforma de Polymarket apareció una apuesta sobre la posibilidad de que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya sea extraditado antes del 31 de mayo. Foto: Captura de pantalla

Polymarket: el mercado de las predicciones políticas

De acuerdo con una investigación realizada por EL UNIVERSAL, esta plataforma se autodefine como el "mercado de predicciones más grande del mundo". El funcionamiento de esta página es sencillo, pues solo deja elegir entre un "sí" o un "no" en los pronósticos de cada evento.

Las operaciones se miden mediante "acciones", cuyo valor oscila entre 0.01 y 0.99 dólares. Este instrumento financiero maneja sus movimientos en USDC, una criptomoneda estable vinculaba al valor del dólar. Una vez finalizado el evento, las acciones se liquidan a un dólar, dependiendo del resultado.

El sitio permite apostar en diferentes áreas de interés, desde deportes, entretenimiento, procesos electorales e incluso guerras, extendiendo su operación en asuntos políticos de México y generando preocupación ante el posible uso de información confidencial o manipulación del mercado.

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En la plataforma, al menos tres apuestas distintas han aparecido, sugiriendo fechas tentativas para su extradición a Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla

A principios de 2026, Gannon Ken Van Dyke de 38 años, un soldado de las fuerzas especiales de EU obtuvo más de 400 mil dólares tras apostar por la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump, antes del 31 de enero de 2026.

El hombre fue puesto en libertad bajo fianza luego de ser acusado por utilizar información y datos privados sobre la misión de captura del exlíder venezolano, así como fraude de materias primas, fraude electrónico y tansacciones monetarias ilegales; la fianza fue de 250 mil dólares.

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