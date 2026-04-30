Culiacán.— Nacido en 1949 en la comunidad serrana de Batequitas, en el municipio de Badiraguato, Rubén Rocha Moya ha sido gobernador de Sinaloa desde el 1 de noviembre de 2021. Su administración ha estado marcada por la guerra en territorio sinaloense entre Chapitos y Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa en conflicto desde septiembre de 2024.

Desde su juventud, Rocha Moya fue forjado en la izquierda. Se inició como maestro de primaria y posteriormente como catedrático de matemáticas en una escuela de bachillerato, de la cual luego fue director.

Fue candidato a gobernador en tres ocasiones y ganó a la tercera. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de 1993 a 1997.

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En su trayectoria política fue coordinador de asesores del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) y al concluir este mandato, éste se incorporó al gobierno de Enrique Peña Nieto como subdirector de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE.

Ganó finalmente la gubernatura en las elecciones de junio de 2021, bajo la bandera de Morena, las cuales estuvieron marcadas por denuncias de amenazas y secuestros a candidatos de la oposición.

Obtuvo una votación histórica de 624 mil 225 votos, lo que significó 56.60% de los sufragios.

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El 25 de julio de 2024 Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, lo que desató una guerra al interior de ese grupo criminal que se mantiene hasta estos días en Sinaloa.

En agosto de ese año El Mayo publicó una carta en la que señala que su ahijado, Joaquín Guzmán García, hijo de El Chapo Guzmán, lo invitó a una reunión en la que participarían el gobernador Rocha Moya y el diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, lo que terminó siendo una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo.

En esa ocasión, gobernadores y legisladores de Morena expresaron su total apoyo al gobernador.

Es conocida su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien, según ha dicho el propio Rocha Moya, decidió personalmente que él fuera el candidato a la gubernatura de Sinaloa, pese a que las encuestas del partido no le favorecían.

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