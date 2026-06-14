Por Edmundo Cázarez C.

A Ignacio Morales Lechuga le cuesta mucho trabajo poder ocultar un desbordado amor y orgullo que siente por sus raíces veracruzanas (Poza Rica, Veracruz 6 de enero de 1947), quien, además, posee una impresionante trayectoria dentro del ámbito jurídico e impartición de justicia en el país. Abogado por la Escuela Libre de Derecho, en donde logró ver coronados sus sueños de convertirse en catedrático y Rector de su Alma Mater (2004 -2008), así como catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL comparte que, desde muy joven, una vez concluidos sus estudios con menciones honoríficas, tuvo la oportunidad de incorporarse al servicio público como subsecretario y secretario general de Gobierno de su natal Estado de Veracruz de 1981 a 1984, al aceptar la invitación personal que le formuló el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes.

Asimismo, nos cuenta que una vez ya instalado en la Ciudad de México en 1974, mediante un Examen de Oposición, resultó vencedor y obtuvo el ejercicio de patente como Notario Público. Dueño de una memoria envidiable, recuerda su desempeño como coordinador del Secretariado Ejecutivo del Programa Nacional de la Secretaría de Gobernación.

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De igual forma, nos comparte, que en 1988 el presidente Carlos Salinas de Gortari lo designa como Procurador General de Justicia del entonces Departamento del Distrito Federal -Hoy Gobierno de la Ciudad de México, cargo del que tuvo que separarse en mayo de 1991, para sumir la titularidad de la Procuraduría General de la República hasta enero de 1993, cuando el presidente lo invita para que se desempeñe como Embajador de México en Francia, representación que desarrolló hasta abril de 1995.

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A su regreso a México, fue electo presidente del Colegio de Notarios Públicos del Distrito Federal, actividad que sigue ejerciendo hasta la fecha, al frente de la Notaría Pública No. 116. En 1998, acepta ser candidato a gobernador de Veracruz por el partido del Trabajo y Verde Ecologista, quedando en cuarto lugar de la elección. De 2005 a 2010, funge como presidente del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte.

Preocupado y ocupado por el acontecer nacional, en esta primera parte de la entrevista con EL UNIVERSAL, enfatiza que la Fiscalía General de la República debe ser sumisa con la Constitución, pero no con el presidente de la República en turno, y señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se prostituye ni ha dejado de funcionar, sino que, los que dejamos de funcionar o nos prostituimos somos los hombres. Por último, condena tajantemente que, por culpa de la 4T, México se encuentre sumergido en una corrupción pandémica.

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Pulcro en el vestir, el abogado Morales Lechuga porta un traje azul marino con camisa blanca y corbata de seda color azul cielo, así como zaparos negros perfectamente bien boleados. Instalado en su despacho de las modernas y funcionales instalaciones de la Notaría Pública 116, de la cual es titular. A sus 79 años de edad, impresiona por una energía propia de un auténtico puberto. Inmerso en un incesante ajetreo, firmando gran cantidad de documentos, atiende personas y hasta se da tiempo para contestar llamadas. A un costado de su escritorio, resalta el óleo Tres Gracias de Rodríguez Lozano, así como un cuadro de Nizhizawa. También lo acompañan varias esculturas prehispánicas y una enorme colección de libros, así como una amplísima colección de plumas Montblanc, muchas de las cuales, subraya, se las han obsequiado, por cierto, como si fuera un niño que presume sus juguetes, las muestra con enorme alegría.

-Señor licenciado, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo le va en la vida?

-¡Me va muy bien!! Me siento perfectamente bien, desde el punto de vista de la salud. Me va mejor de lo que hubiera esperado desde joven o cuando uno planea su vida. Vivo eternamente agradecido con Dios, con mi país, con mi familia, con mis maestros, amigos y por todo lo que he podido hacer.

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-¿Qué es lo que le hace sentir mal?

-Me siento mal porque veo que nuestras instituciones se están demoliendo, vamos perdiendo fuerza y vigor, cuando deberían tener la fortaleza del pueblo que debe estar detrás de todas las instituciones y, lamentablemente, esto no ocurre.

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-¿Digamos que se siente un tanto frustrado?

-No precisamente frustrado…

-¿Bueno, lastimado?

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-Más bien, afectado porque el rumbo que ha tomado el país y no es el adecuado…

¿Sumergido en una corrupción?

-¡Pues si!!, pero no una corrupción endémica…

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-¿…Entonces…?

-Sumergido en una corrupción pandémica por culpa de la 4T, además, que crece por todos lados, a ciencia y paciencia de la población.

-¿Quiere decir que, de frontera a frontera y de costa a costa, observa un país de indolentes?

-¡Vaya pregunta!! La población de todo el país, la siento completamente alejada e indolente frente a múltiples problemas que la aquejan.

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-¿Frente a esa indolencia, hasta cuándo “Juan Pueblo” pondrá el grito en el cielo?

-Cuando ya no tenga nada de dinerito dentro de sus bolsillos…

-¿Se refiere a las prebendas que recibe de los programas Bienestar?

-¡Exacto!!, gracias a las migajas que les dan, van a soportar eso y más.

-¿Qué les hará cambiar de opinión?

-Yo creo que ya estamos mucho muy cerca que las dificultades económicas y sociales se multipliquen como hormigueros, porque si no hay un crecimiento económico, es decir, si no se ha incrementado la recaudación fiscal, sin una mayor inversión, mucho menos habrá mayor empleo…

-¿Qué es lo que sí crece?

-Sin lugar a dudas… ¡la delincuencia y el crimen organizado!!

-¿Vislumbra un ambiente social lleno de nubarrones?

-¡Obviamente!!, no se puede esperar un buen pronóstico, y eso, es lo que me mantiene sumamente preocupado, pero no afectado ni frustrado.

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-¿El lema de López Obrador “Al carajo las instituciones”, se sigue religiosamente al pie de la letra?

-Ahora, precisamente, es lo que más se requiere, instituciones sólidas y fortalecidas. Pero lo que se destruyó desde el sexenio pasado y se sigue haciendo en esta administración, tardará muchísimo tiempo para lograr reconstruirlo.

-¿Los mexicanos, en el pecado llevamos la penitencia?

-No debemos olvidar que debido a que, desde que López Obrador asumió la presidencia de la República de manera “unipersonal”, con la mano en la cintura, no le costó absolutamente ningún trabajo hacer a un lado la administración pública… ¡y hasta su propio gabinete!!, y cometiendo infinidad de errores.

-¿Errores provocados a propósito, con alevosía y ventaja?

-¡Qué buena pregunta!! No sé si hayan sido intencionales, provocados a propósito o simplemente gratuitos, pero da lo mismo, el resultado es completamente igual.

-¿Los errores cometidos por un presidente en turno, tiene en su contra toda la culpa, mientras que las fuerzas armadas, encargadas de salvaguardan la integridad y soberanía nacional, se hacen de la vista gorda?

-Edmundo, estás tocando un punto mucho muy importante y hasta delicado a la vez. No puede concentrarse toda la responsabilidad de un gobierno en las fuerzas armadas…

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-Entonces, por favor, explíqueme, porque, a lo Mero Macho, ya me hice bolas, no sé distinguir si son constructores de aeropuertos, administradores de líneas de ferrocarriles, policías viales…

-Nuestras fuerzas armadas son depositarios de la custodia de la seguridad nacional. En efecto, como usted bien lo especifica, nuestros soldados y marinos no son albañiles, ni trabajadores sociales que anden poniendo vacunas en los mercados y calles, ni policías viales dedicados a levantar infracciones a los automovilistas. Mucho menos, constructores de aeropuertos y vías de ferrocarriles o empresarios de fallidas líneas aéreas.

-¿Una flagrante violación a la Constitución, imponer a nuestros soldados y marinos, actividades que no les corresponden?

-Pues sí, porque nada de eso lo estipula la Constitución, ni las leyes que de ella emanan.

-Usted es un prestigiado abogado y conoce al derecho y revés nuestra Constitución… ¿Por qué se le permitió a López Obrador hacerlo así?, y lo que es peor… ¿Por qué la nueva presidenta sigue haciendo lo mismo y nadie le dice nada?

-¡Uff!!, me haces una pregunta mucho muy difícil de responder…

-¡No le saque…!!

-¡…Es que no lo sé!! La justicia tarda, pero siempre llega. López Obrador tendrá que enfrentarla algún día…

-¿Y con respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum que sigue haciendo lo mismo?

-Ello, implica una demolición de las propias fuerzas armadas…

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-¿Se tendrán que refundar desde sus raíces y principios?

-¡Esa, es una pregunta muy inteligente!! Sí, así tendrá que ser.

-Ya que me habla de esas raíces, el abogado Ignacio Morales Lechuga fue procurador de justicia del entonces Distrito Federal. Luego, procurador general de la República y hoy, es un prestigiado Notario Público… A lo Mero Macho… ¿Nació para triunfar?

-Siempre he contado con el apoyo y la participación de muchos amigos y colaboradores.

-¿Cómo le hace para no perder la sencillez y mantener un bajo perfil?

-Siempre le pido a mi esposa, hijos y amigos que me ayuden a ubicarme. Nunca he aspirado a tratar de ser lo que no soy.

-¿A lo mero macho, entonces quién demonios es Ignacio Morales Lechuga?

-En el fondo, realmente soy un trabajador jurídico y una gente de mi pueblo Poza Rica, a la que nunca he olvidado. La vida allá era muy sencilla y todos nos veíamos de manera sencilla, es decir, desde chamacos nos hablamos de “tú”. Siempre fui “el nachito” hasta que mi padre murió. A partir de ahí, fui simplemente “nacho”, pero ya con la cabeza llena de canas me convertí en “Don Nacho”, ja, ja, ja.

-¿Un niño colmado de mimos?

-¡¡No!!, para nada. Mi familia fue de muchos esfuerzos. Mi padre y madre fueron muy trabajadores en el mercado municipal, atendíamos un pequeño puesto de refrescos y alimentos, sin embargo, a los 10 años de edad, me di a la tarea de buscar otro trabajo en una tienda de abarrotes. Me gustaba mucho hacer cuentas en papel de estraza, era una práctica maravillosa los días de plaza, lo que me ayudó bastante porque en la escuela ya no se me dificultaban tanto las matemáticas.

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-¿Abusadillo desde chiquillo?

-Ja, ja, ja, déjame decirte que, con esta entrevista, me haces recordar cosas muy bellas de mi infancia, cosa que te agradezco mucho. Digamos que fui un buen estudiante, y quizás también un buen hijo.

-¿Un alumno de puro diez?

-Fui un buen alumno, y no porque lo diga yo, sino porque lo decían mis profesores…

-¿Un auténtico “nerd”?

-Más que sacar puro diez, era dar buenos resultados, los maestros me tenían mucha consideración, por cierto, había un maestro que todo el tiempo me exigía que estudiara más matemáticas, pero con el paso del tiempo entendí que lo que buscaban era lograr nuestro desarrollo, apoyarnos y aprovechar nuestro potencial en todos los sentidos.

-¿Acostumbrado a que la letra con sangre entra?

-¡¡No!!, no y no, eran exigentes. No recuerdo que ninguno de mis maestros me haya jalado los cabellos o me haya dado un azote… ¡¡no!!, para nada. Había un maestro que nos llamaba la atención, nos hacía llorar, tenía el “don” de la palabra, pero al mismo tiempo, la exigencia y cariño. A los maestros los veía como si fueran un segundo padre.

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-¿Cuál fue su juguete favorito?

-Jugar con la pelota, hasta la fecha, veo que a un niño la pelota lo hace feliz.

-¿Los Santos Reyes fueron generosos o unos “manchaditos”?

-Curiosamente, el 6 de enero es mi cumpleaños.

-¿Nachito cómo veía el México de ese entonces?

-A mi natal Poza Rica, la veía muy difícil porque era un campo petrolero, pero al mismo tiempo, veía a trabajadores muy nacionalistas. Recuerdo a un viejo trabajador de Pemex, quien me contaba que durante mucho tiempo estuvieron regalando una hora a la industria petrolera porque ya era nuestra, pero al mismo tiempo, se sentían decepcionados por la corrupción imperante a causa del sindicato que no los defendía.

-¿Cuánto le daban de domingo? - Como íbamos al mercado a trabajar y teníamos la oportunidad de ganar unos centavos, el “domingo” no se acostumbraba en mi casa.

-¿Es cierto que el México de antes fue mucho mejor?

-Creo que era diferente. Todos los cambios sociales tienen una parte aprovechable y otra que podría ser criticable. Cuando uno empieza a decir que antes era “mejor” que ahora, quiere decir que ya está uno desubicado, desactualizado, que ya no se adapta al nuevo México. El mundo y México son como uno mismo, ya no hace lo mismo ni piensa igual. Todos los días cambiamos. El ayer ya se fue y tenemos que enfrentar nuevos retos para los que uno no se ha preparado ni tiene la experiencia exacta de lo que va a suceder.

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-¿Siendo tan bueno para las matemáticas, porque demonios estudió leyes?

-Ja, ja, ja, la mera verdad, tenía el deseo de llegar a ser arquitecto, pero al mismo tiempo, me gustaban las áreas sociales, pero cuando vi lo que costaba ser arquitecto nada más por los materiales para hacer maquetas, fue cuando decidí que el Derecho era el mejor campo.

-¿Como estudiante de secundaria y prepa seguía siendo un “niño prodigio”?

-Cursar la secundaria fue un paso trascendente, porque empieza uno por enfrentar a cinco o seis profesores por día, totalmente diferentes y uno tiene que mostrar la capacidad de adaptación para estudiar, asimilar, expresarse, mientras que en la primaria es un solo profesor durante todo un año.

-¿Dejar de ser niño e ingresar de lleno a la pubertad?

-Exacto, entra uno a la pubertad y empieza con la pena de tratar a las mujeres, porque nos empieza a crecer más la nariz, las orejas y todo lo demás, ja, ja, ja. Pero, dentro de todo eso, uno acude feliz a su primer baile todo tembloroso.

-¿Fue tremendo con las mujeres?

-¡¡No!!, para nada, un adolescente muy tranquilo y normal.

-¿Cuándo define dedicarse de lleno a la abogacía?

-En la preparatoria, aprovechando que antes eran dos años de prepa y los calendarios escolares eran diferentes, entrábamos en febrero a clases y salíamos en diciembre.

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-¿Un estudiante sobresaliente en la Escuela Libre de Derecho?

-En la Libre de Derecho el que no es sobresaliente es mejor que se vaya de la escuela, porque la excelencia es la característica de la institución.

-¿Qué maestros recuerda con cariño y admiración?

-Básicamente, me costaría más trabajo recordar algún maestro que no mereciera cariño y agradecimiento, como lo fue mi profesor de Derecho Romano, don Graciano Contreras, quien era lo más parecido a un santo…

-¿Por qué…?

-Cuando descubrió que yo requería urgentemente de apoyo económico para sobrevivir en la Ciudad de México, me llamó y me dio trabajo…

-¿Cuánto le pagaba?

-¡¡Una fortuna!!, el salario mínimo. Para mí, era una fortuna. Trabajé un año con él. Al año siguiente, don Fausto Rico Álvarez, un excelente Notario Público que acaba de retirarse, me invitó para que trabajara con él y me di el lujo de decirle que no, argumentando que no podía abandonar a mi maestro, pero fue hablar con el maestro Contreras y logró convencerlo. Estando ya con el maestro Fausto Rico, decidí ser Notario Público al grado de llegar a convertirme como socio de su despacho.

-¿Abogado por vocación o por necesidad económica?

-Ja, ja, ja, abogado con “v” chica y con “b” grande. Como decía, no estudié arquitectura por lo caro de los materiales. Al Notariado Público se accede por oposición y no por designación, a partir de ahí, llevo 49 años ejerciendo el notariado.

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-¿Por qué se dice que son abogánster?

-¡¡Uff!!, pasa una cosa, nosotros hemos procurado que se lleve a cabo la colegiación obligatoria y sea una forma de mejorar la calidad, la ética, principios y valores, pero también, mejorar el cobro de honorarios justos a un cliente, con apego y lealtad del abogado hacia el cliente, es decir, pensamos que todos los abogados deben certificarse y pasar exámenes continuamente para demostrar que están capacitados profesionalmente

-¿Hay quien se oponga a dicha certificación?

-Quien se ha opuesto a esta tarea, ha sido la Comisión Federal de Competencia porque, equivocadamente, piensan que esto afectará la competencia, pero no toman en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha visto con muy buenos ojos y aplaude la necesidad de la colegiación obligatoria.

-¿La fama marea?

-Mi abuela me contó que tenía un amigo que todos los días pasaba frente a su casa y la saludaba, pero de pronto, dejó de saludarla porque lo habían elegido como regidor del pueblo y le pregunté ¿abuela, se le subió el cargo?, muy seria me respondió: “No hijo, lo único que se le subió fue lo pendejo”.

-¿Insisto, la fama solo marea a los pendejos?

-¡¡Exacto!!, uno no tiene por qué cambiar. Las personas más sencillas que he conocido han sido el Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta y el doctor Jesús Kumate, exsecretario de Salud Federal, así como don Gilberto Borja Navarrete. No se necesita ser petulante, pedante insuflado para ser alguien. Todo mundo merece un respeto.

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-¿Para usted, quién ha sido el mejor Procurador General de la República?

-Lo que le puedo decir es que deposité todo mi entusiasmo, y lo sigo poniendo en cada una de las actividades que abrazo.

-¿El Fiscal General de la República es sumiso al Presidente?

-El Fiscal le debe un respeto al presidente de la República en turno…

-¿Son sumisos o no..?

-Existe una dependencia jerárquica. El Fiscal debe ser sumiso con la Constitución, pero no con el Presidente. El Fiscal General de la República no es un Secretario de Estado. La FGR tiene su propia ley orgánica y el principal trabajo del Fiscal es custodiar la Constitución y las leyes; investigar y perseguir a los que cometen delitos. Esas son las tareas, no las de manejar políticamente el cargo o atender dictados y órdenes del presidente en turno. Quien hace eso, en principio, no es un buen fiscal.

-¿Al Presidente se le oculta información?

-Creo que, con el presidente de la República, uno debe ser absolutamente transparente. El Fiscal tiene que ser obediente con la ley y con la Constitución.

-¿Es difícil decirle no al Presidente?

-Es muy difícil, el que es buen Fiscal, tiene que decirle no al presidente.

-¿Cuándo Morales Lechuga llegaba a un cargo público, traía la renuncia en la bolsa?

-Realmente sí, uno se levanta todos los días con la renuncia en la bolsa. Eso es absolutamente cierto porque cada vez que va al acuerdo o a informar algo, pero si existe alguna reacción negativa a lo que se está informando, uno tiene que decir… “aquí está mi renuncia”, porque a partir de ese momento ya no cuenta con la confianza ni la calificación suficiente para el desempeño.

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-En México en lugar de impartirse justicia se reparte miseria?

-Creo que, en términos generales, muchos gobiernos se han esforzado por regular la distribución del ingreso, pero otros, han pensado que hay que distribuir la riqueza. Este modelo de distribución de riqueza es el de la Unión Soviética, el de Cuba o el de Venezuela. Creo que la distribución del ingreso es lo que nos debe preocupar para atender, atacar y mejorar la condición de pobreza extrema de muchos mexicanos.

-¿Existe un parámetro mínimo que no se considere como pobreza?

-Hice mis cuentas y he pensado que 315 pesos diarios, no son suficientes para que una persona sobreviva, y si es un jefe de familia, pues mucho menos le va alcanzar.

-¿Necesitamos de una nueva Constitución ya no funciona o se ha prostituido?

-La Constitución no se prostituye ni deja de funcionar, los que dejamos de funcionar o nos prostituimos somos los hombres.

-¿La Fiscalía General de la República debe ser la varita mágica que limpiará todo?

-Volverá más difíciles los procesos y va a requerir de más tiempo, pero tiene que ser mejor porque es un sistema garantista, que amplía los mecanismos de defensa de los inculpados, pero, también, que amplía las posibilidades de actuación de las víctimas, en ese sentido, es buena la reforma del proceso oral.

-¿Aceptaría ser designado como Fiscal General de la Nación?

-Creo que mi etapa de servidor público ya pasó…

-¿Lo dice por humildad? Usted tiene todavía mucha fuerza y vitalidad…

-Te agradezco mucho el concepto en el que me tienes porque alimenta mi ego, pero la verdad, es que mi tiempo ya pasó, lo digo con toda sinceridad y honestidad. Uno se enamora de proyectos, y yo, no estoy absolutamente convencido de los proyectos gubernamentales actuales.

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-¿A lo mero macho, aceptaría o no?

-No, no aceptaría. Quiero decirte que he agradecido invitaciones similares por parte de presidentes de la República anteriores que me han honrado, pero…

-¿Pero qué…?

-Quiero ser un buen esposo. Me interesa mucho estar con mis hijos, durante mucho tiempo no estuve atento a ellos. Fueron 16 años de servicio público, así es que, ahora, quiero ser un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo. A ellos, son los que quiero dedicarles mis energías.

-Con la confianza y amistad que me brinda, a lo mero macho, no sea gacho, México necesita de su experiencia y conocimientos….

-Ja, ja, ja, ya me hiciste reír con eso de que no sea gacho y hasta lo relacioné con “Nacho no seas gacho”… ja, ja, ja. Haciendo una breve pausa, quiero preguntarte ¿Tu ya famosa frase A lo mero Macho, te gusta sostenerla aún en tiempos en que el machismo está siendo satanizado por los grupos, especialmente, de carácter feminista?

-¡Ahí, sí que le falló!! Esta frase ¡A lo Mero Macho!!, no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones de género…

-¿Entonces?

-Es una frase muy nuestra y arraigada al léxico pueblerino, es decir, es como si dijeran… ¡así de güevos!!, pero me vería muy corriente o vulgar, así es que la voy a sostener hasta que me muera…

-Ja, ja, ja… ¿A lo Mero Macho?

-Ya le voy a cobrar derechos de autor, eh…

-¡Uff!!, mejor te invito a comer aquí, enfrente, en el famoso restaurante “Les Moustaches”.

-Para no distraerlo de la enorme cantidad de documentos que está firmando, le pregunto ¿A lo Mero Macho, con usted, los sueños sí se cumplen?, porque acaba de concluir su etapa como catedrático de su Alma Mater, la Escuela Libre de Derecho…

-Mira, mi querido Edmundo, todo lo que he vivido, hasta el día de hoy, ha sido parte de un gran sueño porque, la verdad, desde niño y hasta como adolescente, nunca creí que podría hacer todo lo que he logrado en la vida.

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-¿Ni tener una hermosa familia?

-¡No!!, ni la esposa, ni los fantásticos hijos y nietos que tengo. Todo eso, para mí, ha sido un sueño, pero un sueño hecho realidad….

-Insisto... ¿A lo Mero Macho?

-¡Uff!!, es que ni siquiera lo había soñado, quizás, ha sido como una especie de haberme sacado la lotería…

-¿Sacarse la lotería, pero sin haber comprado un billete?

-Ja, ja, ja, que rico es conversar contigo…

-¡No me chamaquee…!!

-¡No!!, de ninguna manera, sabes que te admiro y respeto mucho. La verdad, pero la puritita verdad…

-¿Está adoptando una pose para responderme?

-¡No!!, no es ninguna pose, pero mis orígenes son totalmente humildes…

-¿Ahora sí que, si no sabes de dolor, jamás sabrás de alegría?

-Digamos que sí, pero disfrutaba mucho la vida, porque siempre hay que disfrutarla con lo mucho o lo poco que se tengas.

-¿Regalo recibido, ni Dios lo quita?

-El tema no es que se lo quiten a uno realmente, pero algo puede ocurrir. Lo que quiero decirte, es lo que uno sea capaz de construir y hacer las cosas con absoluta disciplina, con talento y emoción.

-¿Resultaba cansado ser catedrático?

-Mi cátedra en la Escuela Libre de Derecho llegó al momento en que me dije: “Todo es un ciclo, y yo, ya cumplí ese ciclo”.

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-¿Por edad?

-Por una parte, sí, pero también, por conocimientos, es decir, los alumnos te exigen estar al día en todo y capacitarte más y más. Y yo, ya voy a cumplir 80 años de edad, el próximo 6 de enero de 2027.

-¿No me diga que no quería causar lástima y lo consideraran un anciano…

-¡Exacto!!, decidí separarme con todo el respeto que merezco y no causar lástima.

-¿A lo Mero Macho, cómo se siente hasta el día de hoy?

-¡A toda madre!! Me siento perfectamente bien, aunque un poco preocupado…

-¿…Por qué?

-Es que Rosy, mi secretaria, no me dijo, que hoy, me tocaba sesión con mi sicólogo particular, así es que me tienes totalmente sorprendido… Ja, ja, ja.

-Continuará-

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