Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que ciudadanos encararon al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, cuando salía del Estadio Ciudad de Méxcico, después de la inauguración el pasado 11 de junio.

En la videosecuencia se observa cómo uno de los aficionados le grita “¡Te andan buscando en Cuernavaca, güey! ¡Te andan buscando en Cuernavaca, pinche perro, ratero! ¡Pinche ratero!”, motivo por el que el legislador morenista y exfutbolista mexicano tuvo que salir escoltado por elementos de la Guardia Nacional (GN).

Mientras Blanco Bravo abandonaba dicho recinto resguardo por las autoridades, los aficionados intentaban acercase a él, algunos coreaban su nombre, mientras que otros lo abucheaban, al tiempo que uno de ellos insistía en que el también expresidente municipal de Cuernavaca, "es un ratero".

Así tuvieron que proteger a Cuauhtémoc Blanco al llegar al Azteca.



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