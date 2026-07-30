Si observas con atención el cargador de tu celular, la televisión o cualquier electrodoméstico, notarás que muchas clavijas tienen dos pequeños agujeros cerca de la punta. La mayoría de las personas nunca se pregunta por qué están ahí, pero la realidad es que no son un elemento decorativo.

Estos orificios forman parte del diseño de las clavijas tipo A, utilizadas en México, Estados Unidos, Canadá y Japón, y existen desde hace más de un siglo. Su presencia responde a razones de ingeniería que ayudan a mejorar la seguridad y el funcionamiento del enchufe.

¿Para qué sirven los orificios de las clavijas? Imagen: Unsplash

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¿Cuál es la función principal de estos orificios?

Cuando Harvey Hubbell II patentó el primer enchufe eléctrico desmontable en 1904, las clavijas incluían pequeñas muescas que se sujetaban a unas protuberancias dentro del tomacorriente. Con el paso del tiempo, esas muescas evolucionaron hasta convertirse en los agujeros que conocemos hoy.

Su función principal es permitir que algunos contactos eléctricos incorporen pequeñas pestañas metálicas que sujetan con mayor firmeza la clavija. Esto reduce la posibilidad de que el enchufe se salga accidentalmente, evitando interrupciones en el suministro eléctrico y posibles daños a los equipos conectados.

Además de mejorar la estabilidad de la conexión, estos orificios también ofrecen ventajas durante el proceso de fabricación y distribución:

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Ayudan a mantener las patas metálicas fijas mientras se moldea el plástico de la clavija .

. Permiten colocar sellos o dispositivos de seguridad en algunos equipos.

Facilitan sistemas de bloqueo con candados para impedir el uso no autorizado de ciertos aparatos.

En aplicaciones industriales pueden utilizarse para pruebas o procesos de ensamblaje.

¿Para qué sirven los orificios de las clavijas? Imagen: Unsplash

¿Por qué no todos los enchufes tienen orificios?

No. Aunque son muy comunes en las clavijas tipo A, algunos fabricantes utilizan diseños distintos que cumplen los mismos estándares de seguridad sin incluir estos orificios.

Su ausencia no significa necesariamente que el enchufe sea de mala calidad. Lo importante es que el dispositivo cumpla con las normas eléctricas correspondientes y sea compatible con el tomacorriente donde será utilizado.

Así que la próxima vez que conectes un cargador o un electrodoméstico, ya sabrás que esos pequeños agujeros no están ahí por estética: son un detalle de ingeniería pensado para hacer la conexión más segura, estable y eficiente.

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