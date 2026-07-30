Chihuahua.- La presidenta del DIF del municipio de Madera, Chihuahua, Martha Erika Hernández Pacheco, fue encontrada sin vida en su domicilio.

Los primeros reportes hasta el momento señalan que el hallazgo ocurrió al interior de la vivienda particular de la esposa del alcalde de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez.

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.

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Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado las causas en las que ocurrió el fallecimiento.

Hallan sin vida a presidenta del DIF de Madera, Chihuahua. Foto: Especial

Durante esta mañana la administración municipal de Madera, confirmó el hecho y reconoció a Erika Hernández Pacheco por su calidad humana, compromiso y vocación de servicio.

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Se prevé que este día inicien los servicios funerarios los cuales serían privados a petición de la familia.

LL