Un adolescente de 16 años y señalado como presunto integrante de La Unión Tepito, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en el cruce de las calles Rivero y Toltecas, en la colonia Morelos.

Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar; sin embargo, presuntamente se disparó de manera accidental y resultó lesionado. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos al Sector Morelos, lograron ubicarlo y detenerlo para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

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Las autoridades ya investigan el móvil del homicidio y la posible relación de los involucrados con grupos delictivos que operan en la zona. El detenido será presentado ante la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable sería un hombre conocido como “El Gordo Naim”, presuntamente vinculado a un grupo antagónico de La Unión Tepito.

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