Quince perros que se encontraban en situación de abandono y de maltrato animal, fueron rescatados en una propiedad del municipio de Calpulalpan, ubicado al poniente del estado de Tlaxcala.

Fueron elementos de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala quienes realizaron un operativo en un predio ubicado en un Ejido de Calpulalpan.

Rescatan a 15 perros en condiciones de abandono en Calpulalpan, Tlaxcala; investigan maltrato animal. Foto: Especial.

El operativo se efectuó derivado de una denuncia ciudadana y en el lugar fueron localizados 15 caninos de distintas razas y tamaños, quienes se encontraban en condiciones de desnutrición y hacinamiento.

De acuerdo con un reporte oficial, se detectó además que los animales no contaban con acceso adecuado a agua y alimento.

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Los 15 caninos fueron resguardados y trasladados a la Coordinación de Bienestar Animal del Estado (CBA), donde recibirán atención médica veterinaria y serán sometidos a una valoración para determinar su estado de salud y las necesidades de atención correspondientes.

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Rescatan a 15 perros en condiciones de abandono en Calpulalpan, Tlaxcala; investigan maltrato animal. Foto: Especial.

La dependencia procedió a la suspensión del área y al inicio del procedimiento administrativo correspondiente, a fin de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que establece la normatividad vigente.

Y se anunció que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, para que se realicen las investigaciones conducentes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

dmrr/cr