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Quince perros que se encontraban en situación de abandono y de maltrato animal, fueron rescatados en una propiedad del municipio de Calpulalpan, ubicado al poniente del estado de Tlaxcala.
Fueron elementos de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala quienes realizaron un operativo en un predio ubicado en un Ejido de Calpulalpan.
El operativo se efectuó derivado de una denuncia ciudadana y en el lugar fueron localizados 15 caninos de distintas razas y tamaños, quienes se encontraban en condiciones de desnutrición y hacinamiento.
De acuerdo con un reporte oficial, se detectó además que los animales no contaban con acceso adecuado a agua y alimento.
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Los 15 caninos fueron resguardados y trasladados a la Coordinación de Bienestar Animal del Estado (CBA), donde recibirán atención médica veterinaria y serán sometidos a una valoración para determinar su estado de salud y las necesidades de atención correspondientes.
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La dependencia procedió a la suspensión del área y al inicio del procedimiento administrativo correspondiente, a fin de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que establece la normatividad vigente.
Y se anunció que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, para que se realicen las investigaciones conducentes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.
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dmrr/cr
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