Estados | 30-07-26 | 16:18 |

Temixco, Mor. - Asociaciones de abogados protestaron por el de su colega de la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos, A.C., asesinado a balazos la tarde de este miércoles en pleno centro del municipio de Temixco. El crimen provocó la reacción inmediata del gremio jurídico estatal y exigió el esclarecimiento urgente del caso y la captura de los agresores.

El ataque armado ocurrió a las 15:35 horas en la esquina de la calle Privada de Belén y Encamisadero, de acuerdo con los reportes policiales, y tras la alerta por detonaciones enviada al número de emergencias 911, policías preventivos y paramédicos acudieron al sitio, donde confirmaron el deceso del litigante a causa de las heridas de proyectil de arma de fuego.

Reportes preliminares señalan que los ejecutores escaparon a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta color gris y una motocicleta con rumbo a la colonia Lomas del Carril, y aunque las primeras versiones extraoficiales apuntan a un , la Fiscalía General del Estado no ha descartado otras líneas de investigación.

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Tras la confirmación del homicidio, la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos emitió un pronunciamiento para condenar el atentado y sostuvo que el crimen representa una agresión directa contra el Estado de Derecho y el libre ejercicio de la abogacía en la entidad.

Peritos en criminología procesaron la escena para recabar casquillos percutidos y ordenar el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la identidad de los atacantes y establecer el móvil del asesinato.

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En julio de 2025 dos abogados que viajaban a bordo de un vehículo por calles del poblado de Chamilpa, al norte de , fueron objeto de un ataque.

A las víctimas los llevaron a un hospital, en donde uno de ellos falleció horas más tarde. Días después la Agencia de Investigación Criminal detuvo a Juan Carlos “N” como presunto responsable, quien fue vinculado a proceso.

dmrr/cr

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